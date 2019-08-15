У «Ливерпуля» стало на трофей больше

«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка UEFA. В матче, проходившем в Стамбуле, действующий обладатель Кубка чемпионов встречался с победителем Лиги Европы «Челси». Командам, забившим по два мяча, не хватило 120 минут игры, чтобы выявить победителя. В итоге обладатель трофея определялся в серии послематчевых пенальти.

В матче за Суперкубок UEFA, на первый взгляд, все было предельно ясно еще до его начала. С одной стороны, в нем был «Ливерпуль». Действующий победитель Лиги чемпионов, нисколько не потерявший в качестве с момента своего триумфа, и очень уверенно, с победы со счетом 4:1 над «Норвич Сити», начавший чемпионат Англии. С другой — «проблемный» «Челси», статус которого как победителя Лиги Европы со всеми мыслимыми оговорками, все же, не идет в сравнение с титулом обладателем которого является «Ливерпуль». «Челси» к тому же еще и потерял ключевого своего игрока Эдена Азара, перебравшегося в «Реал». А вот купить кого-то ему на замену у лондонцев просто не было возможности. Команде запрещено регистрировать новых игроков, так что €100 млн полученные за бельгийца, так почти целиком и остались на счетах клуба. Стоит отметить, что «Челси» завершил трансферную кампанию с «плюсом» в €88 млн. В плюсе, но куда меньшем, на €30 с хвостиком миллионов ее закончил и «Ливерпуль», но ему просто не требовалось серьезное усиление. А вот другие клубы большой английской шестерки —«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и даже традиционно прижимистый «Тоттенхем» — трансферные балансы свели с минусом от €90 млн и выше.

В общем, «Челси» фактически строится заново и, судя по тому, какой разгром лондонцам в первом туре английского первенства учинил «Манчестер Юнайтед» (4:0), процесс этот весьма непростой. Настолько, что букмекеры перед матчем оценивали шансы лондонцев на титул втрое ниже, чем ливерпульские.

Начало матча, в целом, подтверждало скептицизм относительно состояния команды Фрэнка Лэмпарда. «Ливерпуль» не просто владел территорией, он вдавливал соперника в штрафную и создавал фон, который принято характеризовать расхожей фразой «гол назревал». Ожидание краха «Челси», однако, затягивалось. Настолько, что, кажется, утомило и самих ливерпульских футболистов, не заметивших, как уже они оказались в роли обороняющихся. «Челси» во многих моментах был просто чуть быстрее. А ближе к концу первого тайма «синим» удалась быстрая и красивая комбинация, начатая Нголо Канте и завершенная точным ударом в касание Оливье Жиру. Надо было видеть в этот момент выражение лица наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, явно не готовившегося к такому повороту.

Впрочем, сомнений в том, что «Ливерпуль» отыграется, не было почти никаких. Он и отыгрался уже в начале второго тайма (Садио Мане просто затолкал мяч в пустые ворота), устроив защите соперника такой жаркий отрезок, что даже странно, что «Челси» пропустил только один мяч, а не три-четыре. Но ливерпульцам где-то не везло, где-то тащил мячи голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага. В одном из эпизодов, уже за четверть часа до окончания основного времени, он вообще выдал нечто невероятное, отразив последовательно удары Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка, добивавшего уже в упор.

Именно в такие моменты становится понятно, что не просто так «Челси» отдал за своего голкипера сумасшедшие для вратарей €80 млн. Ведь если бы не героизм Аррисабалаги, не было бы дополнительного времени, в котором команды обменялись голами. На удар Мане, завершившего классическую комбинацию с фланговым проходом и пасом назад и наискосок, «Челси» ответил голом Жоржинью с 11-метрового, назначенного за фол на Тэмми Абрахаме. Не было бы и серии послематчевых пенальти, которые, как ни странно, были, пожалуй, наиболее логичным исходом 120 минут игры, и в которой больше повезло все-таки «Ливерпулю», пополнившему свой и без того солиднейший запас трофеев.

Арнольд Кабанов