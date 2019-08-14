Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator. Заявление было сделано после того, как портал Motherboard обнаружил факт найма корпорацией подрядчиков для прослушки звонков по Skype.

После того как Motherboard нашел подрядчиков, слушавших аудиосообщения обоих сервисов, в том числе личные сообщения сотрудников Microsoft, компания обновила положения своей политики конфиденциальности. Согласно новым положениям, сотрудники или подрядчики Microsoft могут прослушивать записи, сделанные Cortana и Skype Translator.

«Основываясь на многочисленных задаваемых вопросах, мы пришли к выводу, что было бы лучше обозначить тот факт, что сотрудники иногда просматривают поступающий контент»,— прокомментировал изданию изменение положений в политике конфиденциальности пресс-секретарь Microsoft.

Ранее стало известно, что Facebook также нанимала подрядчиков для расшифровывания голосовых сообщений пользователей. В компании объяснили, что наемные работники проверяли правильность расшифровки голосовых сообщений, которые сделал искусственный интеллект компании. При этом пользователей не уведомляли о том, что их сообщения просматриваются другими людьми, так как, по словам представителей компании, пользователи соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger.

О том, зачем соцсеть собрала голосовые сообщения, читайте в материале “Ъ FM” «Facebook подписался на прослушивание».

О перспективах и рисках развития программ искусственного интеллекта читайте в материале “Ъ ” «Математические игры разума».