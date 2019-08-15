Сбербанк проявил эскроумность

Не прошло и полутора месяцев после обязательного перехода застройщиков жилья к эскроу-счетам, а доля Сбербанка на этом рынке уже превысила 60%. В этот процесс обещает активнее включиться и ВТБ. Но серьезная конкуренция в этом сегменте будет только на нескольких локальных рынках, включая Москву, прогнозируют девелоперы. По их мнению, кредитовать региональных застройщиков после перехода на новые правила привлечения средств дольщиков банкам невыгодно из-за низкой маржинальности проектов и существенных рисков.

Сейчас две трети эскроу-счетов, необходимых при продаже жилья на первичном рынке, открыты в Сбербанке. Об этом 14 августа на бизнес-бранче для девелоперов, организованном “Ъ”, заявил вице-президент и директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» госбанка Сергей Бессонов. Он подчеркнул, что на этот счет нет точной статистики, но привел следующие цифры: в Сбербанке открыто 5 тыс. таких счетов, в то время как в целом по рынку — 8–9 тыс. На текущий момент лимит одобренных Сбербанком заявок на кредитование застройщиков, которые вынуждены были перейти на эскроу-счета, достиг 427 млрд руб., отметил Сергей Бессонов.

Другой крупный госбанк — ВТБ открыл пока меньше эскроу-счетов — 1,8 тыс.— и подписал соглашение на финансирование 50 проектов на сумму 220 млрд руб. Проекты еще на 200 млрд руб. находятся в работе. Эту информацию в среду огласил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Он пообещал президенту, что до конца 2019 года банк откроет 25 тыс. спецсчетов.

Все застройщики жилья обязаны были перейти на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Этот механизм обязывает девелоперов направлять все средства, получаемые от дольщиков, на спецсчета в уполномоченных банках (сейчас их более 90) до сдачи жилья в эксплуатацию, а саму стройку вести на заемные или собственные средства. Но в поправках к отраслевому законодательству много исключений: так, под новые правила не попадают проекты с готовностью от 10–30% при условии, что в них уже реализовано не менее 10% договоров долевого участия (ДДУ).

Доля Сбербанка на рынке эскроу-счетов действительно существенна, подтверждает президент девелоперской группы «Кортрос» Вениамин Голубицкий. «Банки конкурируют за нас (застройщиков, у которых есть проекты в Москве.— “Ъ”),— говорит он.— Но в регионах ситуация иная: там застройщики ограничены в кредитных средствах. И эта проблема повлияет на рынок уже в следующем году». Господин Бессонов подтверждает, что большая часть одобренных кредитов — примерно 200 млрд руб.— пришлась на проекты, реализуемые в Москве. Это подкрепляет и тезис столичных властей, утверждающих, что в отличие от других регионов в Москве значительная доля застройщиков, которые начали работать по новым правилам привлечения средств. «Сейчас около 25% наших застройщиков работают по эскроу-счетам»,— заявил в среду зампред Москомстройинвеста Александр Гончаров. До конца 2019 года ситуация вряд ли изменится, добавил он. В то же время по всей стране, судя по ранее сделанным заявлениям вице-премьера РФ Виталия Мутко, этот показатель не превышает 7%.

Не все банки стремятся кредитовать региональные проекты, поскольку в ряде субъектов РФ из-за низкой маржинальности девелоперского бизнеса снижение цен более чем на 10% может дестабилизировать экономику строительства, говорит председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. В регионах банки готовы предоставлять кредитование застройщикам, если их риски хеджированы за счет ликвидности проектов, что не все локальные игроки могут обеспечить, добавляет управляющий партнер GR Protect Group Гасан Архулаев. Кроме того, у самих банков не всегда хватает экспертизы, чтобы оценить эффективность тех или иных проектов, добавляет госпожа Доброхотова.

В Совкомбанке, «Уралсибе», Росбанке, Райффайзенбанке и Промсвязьбанке не ответили на запрос “Ъ”, ссылаясь на различные сложности и отпуска спикеров.

Халиль Аминов