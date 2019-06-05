К эскроу-счетам готовы на треть

Хотя до перевода жилищного строительства на проектное финансирование осталось менее месяца, застройщики не спешат открывать эскроу-счета в банках. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании у президента сообщила, что такие заявки поданы в банки лишь по 27% проектов, переводимых на новый механизм. При этом, как проинформировал Минстрой, в целом на проектное финансирование переводится лишь 30% строящегося сейчас жилья. Полноценный же переход отрасли на новые правила с прекращением неоднозначной практики долевого строительства произойдет лишь через два года.

Вчера на совещании президента с членами правительства обсуждали переход на новую схему финансирования жилищного строительства — через эскроу-счета. Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики лишаются возможности получать деньги дольщиков напрямую — их средства будут зачисляться на специальный банковский счет, а финансирование строительства будет происходить за счет кредитов. Поскольку около трети проектов рисковали не получить такое финансирование, власти решили вывести часть строек из-под действия новых правил, чтобы избежать попадания объектов в список проблемных. В апреле правительство утвердило критерии, при соответствии которым объекты могут быть достроены по старым правилам. Ключевые из них — готовность объекта не менее чем на 30% и уже состоявшаяся продажа не менее 10% площадей по договорам доверительного управления (см. “Ъ” от 20 апреля).

На практике применение этих критериев станет не исключением из правил, а отступлением от реформы. Как сообщил вчера глава Минстроя Владимир Якушев, примерно 70% уже начатых строек (87 млн кв. м) будут завершаться по старым правилам. В связи с этим Владимир Путин вчера поинтересовался у министра, когда же состоится полный переход отрасли на новый механизм. Владимир Якушев заверил, что это случится через два года — тогда должны быть закончены проекты, не переводимые на проектное финансирование. «Их больше не будет»,— заверил он.

Напомним, что у застройщиков была возможность добровольно перейти на новый механизм еще год назад, с 1 июля 2018 года. Однако воспользовавшиеся этим правом оказались в меньшинстве — на апрель 2019 года на проектное финансирование переведено чуть более 200 проектов. В основном изменения вызвали обратную реакцию — застройщики тогда стали массово оформлять разрешения на строительство новых объектов. До сих пор ведомства указывают на недостаточную активность застройщиков в переходе на проектное финансирование. Минфин ранее заявлял, что банки, за исключением государственных, также слабо интересуются работой с эскроу-счетами.

Вчера за банковский сектор вступилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заверившая, что развитие жилищного строительства — «это хороший бизнес для банков в будущем, поэтому сигналы им даются, чтобы они деятельность разворачивали». Как следует из слов главы ЦБ, не спешат за проектным финансированием сами застройщики — «в банки поступили заявки от 27% тех, кто предполагает перейти к эскроу-счетам». Ранее Минстрой объяснял инертность компаний их убеждением в том, что проектного финансирования они не получат и поэтому не видят смысла тратить на это время и силы.

Опасения застройщиков отчасти оправданны: как отметил вчера Владимир Якушев, в зоне риска находится 4% общего объема строящегося жилья (5,1 млн кв. м). Для таких проектов механизм поддержки еще в процессе законодательного оформления: законопроект, предусматривающий возможность Фонда защиты прав дольщиков поручаться за застройщиков, которые не смогут получить проектное финансирование, принят Госдумой пока только в первом чтении. Как уточнил для “Ъ” глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, документ планируется принять во втором чтении до конца июня.

Евгения Крючкова, Александра Мерцалова