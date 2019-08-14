Динамика промпроизводства в Китае оказалась худшей за 17 лет

14 августа Национальное статистическое бюро КНР выпустило данные о динамике промышленного производства по итогам июля. Рост по сравнению c июлем прошлого года оказался на уровне 4,8%, что стало минимальным показателем за последние 17 лет — с февраля 2002 года. Рост оказался заметно ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ждали увеличение на 5,8%, в июне производство выросло на 6,3%.

Эксперты отмечают, что экономика КНР продолжает испытывать давление от торговых войн даже несмотря на стимулирующие меры китайских властей. «Экономике Китая нужно больше стимулирования, поскольку давление является чрезвычайно сильным, а вышедшие сегодня данные намного слабее, чем ожидалось,— считает аналитик Macquarie Group Ларри Ху.— Экономика продолжает замедляться, властям на каком-то этапе придется усилить стимулирование секторов инфраструктуры и недвижимости. Полагаю, это может быть сделано к концу года».

Евгений Хвостик