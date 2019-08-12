Молоко побежит вниз

Закупочные цены на молоко в Удмуртии во второй половине 2019 года могут снизиться, несмотря на их стабилизацию в первом полугодии. При этом республика продолжает наращивать производство товарного молока. Об этом на круглом столе с участием представителей предприятий отрасли в Ижевске заявил представитель национального союза производителей молока «Союзмолоко» Алексей Груздев. Участники совещания также подвели итоге реализации концепции развития молочной отрасли в первом полугодии 2019 года и пришли к выводу, что по некоторым пунктам движение еще даже не началось.

В первом полугодии 2019 года по данным Удмуртстата, в республике было произведено 413,4 млн тонн молока. Как сообщила на круглом столе, прошедшем в рамках агрофестиваля Agro.Pro-2019 в Ижевске министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова, по валовому объему рост составил 5%, при этом сельскохозяйственные организации произвели на 4,6% больше молока, чем в прошлом году, крестьянско-фермерские хозяйства — на 6%. Реализация молока в целом увеличилась на 7%, при этом отдельные сельхозорганизации показали рост на 10, 15, 24%.

По словам представителя «Союзмолоко» Алексея Груздева, Удмуртия входит в пятерку регионов России по динамике роста производства молока. При этом в целом потребление молочной продукции растет.

«Благодаря небольшому росту доходов населения в 2018 году у нас наблюдается рост потребления по ключевым молочным продуктам. Питьевое молоко, сыры и творог прибавили. Это служит определенным драйвером роста спроса на сырье. Несколько смущает снижение производства кисломолочной продукции, но это долгосрочный тренд. Это скорее не специфика спроса, а изменение потребительских предпочтений»,— сказал господин Груздев.

Он добавил, что за счет запрета на ввоз сухого молока из Белоруссии его на рынке стало меньше, что привело к росту потребности в цельном молоке. Кроме того, благодаря внедрению сертификации готовой молочной продукции, вырос выпуск сыров — производители предпочли изменить рецептуру в пользу применения реального сырья, а не заменителей.

В первом полугодии 2019 года в Удмуртии, как и в большинстве регионов, стабилизировались закупочные цены на молоко, что серьезно отличает ситуацию нынешнего года от серьезного падения в прошлом году. «Ценовой тренд этого года — сюрприз для всего рынка. Цена стабилизировалась и находится на более высоком уровне, чем в прошлом году. Второй фактор, на который я бы обратил внимание, — мы в этом году не видим традиционного сезонного снижения цены. Этот фактор дает опасения на вторую половину года»,— отметил представитель «Союзмолоко».

По его словам, в настоящее время закупочные цены на молоко в Удмуртии составляют 22-22,5 руб. за кг, что традиционно ниже среднероссийских 24-24,5 руб. При этом покупают молоко у производителей в Удмуртии за более высокую цену, чем в соседних Кировской области и Татарстане. Во втором полугодии цены могут остаться на нынешнем уровне, если несколько восстановится уровень доходов населения.

Тем не менее, есть ряд факторов, которые могут привести к падению закупочных цен на молоко в Удмуртии до 21,5-22 руб. за кг. По словам господина Груздева, может сказаться падение мировых цен на сливочное масло, что приведет к притоку импортных продуктов на российском рынке. Кроме того, хоть и произошел рост производства сыров, много продукции легло в склады, а значит, потребности в сырье будет меньше.

Производителям необходимо дальше повышать эффективность своей работы, отметил господин Груздев. По себестоимости продукции в первом полугодии произошла корректировка, однако она по-прежнему обгоняет динамику роста цены, что свидетельствует о том, что доходность предприятий не растет. На повышение эффективности нацелена разработанная в прошлом году концепция развития молочной отрасли Удмуртии.

Ольга Абрамова отметила, что показатели роста производства и реализации молока отвечают параметрам концепции и свидетельствуют о том, что отдельные предприятия активно применяют более современные технологии. При этом к отдельным пунктам пока республика не приступила. В частности, нет инициатив по организации специализированных площадок для производства, сервиса по кормовому центру, не начался процесс кооперации малых предприятий.

Один из участников совещания отметил, что минсельхозу республике надо прилагать больше усилий для кооперации предприятий и создания малой переработке. Господин Груздев здесь возразил, что фактически никаких препятствий для объединения фермеров не существует, они сами должны договориться между собой. При этом производителям необходимо просчитать, куда будет поставляться их продукция, ведь зайти с ней в торговые сети практически невозможно, ориентироваться нужно на местных потребителей. «Рынок должен быть сбалансирован. Сейчас в республике есть два переработчика, которые входят в топ-5 переработчиков молока в РФ,— отметила госпожа Абрамова. — Мы производим свыше 1900 тонн молока в сутки. Практически вся она перерабатывается в республике. Плюс 200 тонн примерно уходит за границу Удмуртии и обратно. Когда мы говорим о малой переработке, надо понимать, где мы будем реализовывать эту продукцию, кто ее потребитель. Сегодня много проектов по малой переработке реализуются или начинают работать в республике. В этом году в рамках грантов фермеров на это направление было выделено 253 млн руб. Есть фермеры, которые получили до 15 млн руб., что вполне хватает на создание у себя цеха для переработки молоко».

Другой участник круглого стола предложил на федеральном уровне ввести государственное регулирование цен на молочную продукцию, чтобы фермеры имели достаточный уровень доходности. Представители минсельхоза и «Союзмолоко» отметили, что это не возможно в условиях рыночной экономики. Кроме того, повышение закупочных цен на молоко влечет за собой повышение цен для потребителей на готовую продукцию, что опять же влияет на спрос.

Председатель СПК – колхоз «Авангард» Фарит Халитов отметил, что сейчас республике необходимо активнее поддерживать строительство новых ферм. В регионах Черноземье в настоящее время уделяют этой теме много внимания. Правда, там, как уточнил представитель «Союзмолоко» поддержка направлена на появление новых производителей, суть концепции развития отрасли в Удмуртии — в поддержке существующих предприятий. Однако вопрос с современными фермами остается открытым. «У нас 60-70% корпусов животноводческих комплексов построены по типовым проектам 1970-1980-ых годов. От Воронежской области мы не то что отстанем, даже конкурировать не сможем. Надо в ближайшие три-пять лет вложиться именно в строительство новых комплексов»,— сказал господин Халитов и добавил, что предприятия сталкиваются с проблемами, как по получению финансирования, так и с согласованиями по строительству.

Ольга Абрамова ответила, что вопрос по сокращению сроков по согласованиям решается. При этом здесь важна роль и глав муниципалитетов, которые тоже должны быть заинтересованы в быстром запуске новых ферм.

Михаил Красильников