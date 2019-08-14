Татарстан вводит службу ухода за одинокими стариками

В Татарстане в этом году планируют реализовать пилотный проект по предоставлению услуги «Сиделка». Речь идет о системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Постановление правительства Татарстана об этом опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Проект будет реализован в Альметьевском, Заинском,Зеленодольском, Нижнекамском районах, а также в Казани и Челнах. Услуги будут предоставлять комплексные центры соцобслуживания населения Татарстана за счет привлечения предпринимателей и юрлиц на основании договоров, заключаемых в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На получение услуг смогут претендовать жители, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды, у которых нет возможности самостоятельно передвигаться и которые признаны нуждающимися в соцобслуживании. Однако, не все они смогут воспользоваться такими услугами. В частности, их не получат те люди, у кого есть медицинские противопоказания (тяжелая форма эпилепсии, тяжелые психические расстройства, активные формы туберкулеза, гангрена конечностей, заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека).

Услуга «Сиделка» будет предоставляться бесплатно, если размер среднедушевого дохода пожилого человека или инвалида ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленного в Татарстане для пенсионеров по итогам второго квартала 2018 года. В остальных случаях берется плата, размер которой определит комплексный центр соцобслуживания жителей Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создадут «Дома счастливой старости» по японской философии.

"Ъ-Казань"