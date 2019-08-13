В Татарстане создадут «Дома счастливой старости» по японской философии

Генеральный директор ООО «Фарммедполис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин анонсировал появление в Татарстане «Домов счастливой старости». По его словам, японская компания Tokushukai Medical Group намерена содействовать в привлечении инвестиций в проект до 400 млн руб., передает ИА «Татар-информ».Планируется построить сеть домов на первых этажах в жилых комплексах, в каждом будет по 10-15 коек для пожилых людей. Расходы на один центр составят около 2 млн руб.

«В нашем понимании это некий дом для социальной реабилитации пожилых, ухода за ними, но по японской философии. Это совершенно другой подход, инструменты. Акцент больше на личности, работе с психологией, благоприятной среде, постоянной физической подготовке»,— заявил Гайфуллин.

Японцы исследовали рынок долговременного ухода за пожилыми и выяснили, что Татарстан обладает большим потенциалом, чтобы претворить этот проект в жизнь. В республике существует свыше 2,5 тыс. коек для долговременного ухода. С каждым годом потребность увеличивается, так как растет численность пожилых людей.

"Ъ-Казань"