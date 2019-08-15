«Химки» добавили тяжести и меткости

Вслед за флагманом отечественного баскетбола ЦСКА свою летнюю селекционную кампанию завершил его главный оппонент — «Химки». У подмосковного клуба она получилась впечатляющей. Он подписал целый отряд новичков с шикарным бэкграундом, а завершил формирование состава заключением контракта со шведским форвардом Юнасом Жеребко, игравшим в прошлом сезоне за лучший клуб НБА нынешнего десятилетия «Голден-Стейт Уорриорс».

«Химки» объявили о заключении контракта сроком до 2021 года с 32-летним шведским форвардом Юнасом Жеребко. Этой сделкой они закрыли летнюю селекционную кампанию. Она получилась впечатляющей. Впервые в смысле звучности бэкграунда появившихся в команде новичков «Химки» не уступили ЦСКА — флагману отечественного баскетбола, которому подмосковная команда в трех минувших сезонах уступала в финалах Единой лиги ВТБ.

На сей раз она пополнилась колоссальной по численности — из 11 человек — группой новичков, почти вдвое превосходящей армейскую. При этом, по крайней мере в половине случаев, речь идет об игроках с яркой биографией, большим опытом выступлений на высоком уровне — в НБА или Евролиге. Таких как Девин Букер, Сергей Карасев, Стефан Йович, Тимофей Мозгов. Заключительное приобретение «Химок» в рамках этой амбициозной кампании можно считать своеобразной вишенкой на торте.

Юнас Жеребко, сын американского баскетболиста с русскими корнями, родившийся в Швеции и представляющий эту страну в международных соревнованиях,— очень известный персонаж. Вполне достаточной характеристикой его уровня является количество сезонов, которые он до перехода в «Химки» провел в сильнейшей баскетбольной лиге мира. В НБА 208-сантиметровый Жеребко, чья основная позиция — «тяжелый» форвард, отыграл девять сезонов за четыре команды. Сезон минувший — за команду особенную.

Летом 2018 года он перешел из «Юта Джаз» (до него в карьере шведа были «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс») в «Голден-Стейт Уорриорс». «Голден-Стейт» — это лучший клуб НБА нынешнего десятилетия, с 2015 года не пропускавший финалов чемпионата и трижды завоевывавший чемпионский титул. У калифорнийцев был шикарный и очень «глубокий» состав. Это касалось в том числе и передней линии. Тем не менее Жеребко отыграл львиную долю матчей регулярного первенства — 73 из 82, а в шести из них вышел в стартовой пятерке. В среднем на площадке он находился почти 17 минут за игру — это не такой уж плохой показатель. Как и средняя результативность — 6,3 очка за матч. В play-off Жеребко сыграл 16 встреч, в том числе четыре из шести в финальной серии: в ней «Голден-Стейт» уступил «Торонто Рэпторс».

К этой статистике, чтобы проиллюстрировать стиль игры Юнаса Жеребко, стоит добавить его прозвище в НБА. Баскетболиста называли «шведским Ларри Бёрдом». Бёрд, легенда НБА 1980-х, выделялся тем, что при большом росте отличался тонкостью в принятии решений и феноменальным по точности броском издали. В предыдущем сезоне меткость атак Жеребко из-за трехочковой дуги превышала 36%. Это прекрасные цифры для «тяжелого» форварда, но раньше она была даже выше. Интересно, что американские источники еще недавно склонялись к тому, что «Голден-Стейт» предпочтет сохранить Юнаса Жеребко после окончания однолетнего контракта на сумму $2,1 млн. Однако он перебрался в Россию, которой однажды здорово насолил. В 2013 году российская и шведская сборная пересеклись в группе на первом этапе чемпионата Европы. Шведы считались явными аутсайдерами противостояния, но разгромили опустившихся в итоге на нижнюю строчку таблицы россиян — 81:62 — как раз во многом благодаря своей единственной знаменитости.

Алексей Доспехов