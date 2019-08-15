«Краснодар» сдаст экзамен по греческому За выход в групповой этап он будет бороться с «Олимпиакосом»

«Краснодар», который в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов совершил подвиг, пройдя одного из европейских грандов — «Порту» — за счет победы со счетом 3:2 в ответном гостевом матче, за выход в групповой этап будет сражаться с «Олимпиакосом». Греческий клуб, сформированный в основном из не слишком востребованных на рынке и не слишком дорогих футболистов, выглядит для краснодарцев куда более простым соперником, чем португальский. Впрочем, в текущей квалификации главного еврокубка он успел показать себя чрезвычайно крепкой командой, не пропустив в четырех матчах ни одного гола.

Одним из главных событий вторника в европейском футболе стал ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». Российский клуб отправился на него в статусе явного аутсайдера пары. В первом, домашнем, матче он потерпел поражение со счетом 0:1. А отыгрываться предстояло в гостях во встрече с соперником, входящим в список европейских грандов, пусть не «высшего эшелона», минувшей весной выступавшего в play-off главного еврокубка. «Краснодар» отыгрался и, победив со счетом 3:2, за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, прошел «Порту».

Чтобы прорваться в групповой этап Лиги чемпионов, присоединившись к попавшим в него без отбора «Зениту» и «Локомотиву», краснодарцам нужно преодолеть еще один отборочный раунд — так называемый раунд play-off. В нем они сыграют в конце августа с «Олимпиакосом», выбившим турецкий «Истанбул Башакшехир». И новый соперник может показаться не просто слабее предыдущего — откровенным подарком на его фоне.

Тех, кому «Краснодар» представляется безусловным фаворитом в противостоянии с командой, у которой в послужном списке более четырех десятков титулов чемпиона Греции, понять легко.

«Олимпиакос» уступает кубанцам, какой способ для сравнения ни выбери.

Можно, допустим, посмотреть на то, как оппоненты провели прошлый еврокубковый сезон. Оба играли в Лиге Европы. Оба добрались до кубковой стадии. «Краснодар» в стартовом раунде вышиб могучий немецкий «Байер», а затем чуть не разделался с не менее могучей испанской «Валенсией». «Олимпиакос» сошел сразу же, уступив не так уж высоко котировавшемуся украинскому «Динамо».

А можно посмотреть — такой метод сейчас в моде — на стоимость игроков российского и греческого клубов. Если «Порту», несмотря на расставание летом с рядом ведущих футболистов, все равно превосходил по этому показателю «Краснодар», то «Олимпиакос» отстает, и отстает существенно. Transfermarkt оценивает афинскую заявку в €80 млн, краснодарскую — чуть ли не вдвое выше, в €147,7 млн. В греческом клубе, по версии ресурса, вообще нет по-настоящему дорогих игроков. Любой из них, надумай «Краснодар» кого-то прикупить, не был бы для него грандиозным приобретением, грандиозной тратой денег. При этом самый дорогой футболист «Олимпиакоса» — десятимиллионный хавбек Константинос Фортунис — на предсезонке повредил связки колена и выбыл на полгода.

Характеристикой греческого клуба могут служить биографии некоторых его игроков. Вот голкипер Жозе Са. До минувшего сезона он был в «Порту» дублером ветерана Икера Касильяса. Шансом закрепиться в основе не воспользовался, пропустив пять голов в Лиге чемпионов от «Ливерпуля». А летом 2018 года главный тренер «Порту» Сержиу Консейсан прогнал его, возмутившись лишнему весу, набранному спортсменом. Но другому португальскому тренеру — Педру Мартиньшу, возглавляющему «Олимпиакос», списанный Са пригодился.

Вот защитник Омар Элабделлауи. Рассказывая про него, обычно упоминают, что когда-то его талантом восхищались в «Манчестер Сити». Но было это в начале десятилетия, и прошло восхищение быстро. Тинейджер Элабделлауи в манчестерском клубе не задержался, и после этого его имя в контексте интереса со стороны грандов никогда не всплывало.

Вот форвард Юссеф эль-Араби. В «Олимпиакос» он перешел этим летом. А до перехода аж три года играл в катарской лиге, которая, как считается, предназначена для тех, кто уже не кипит амбициями, но хочет все-таки подзаработать без лишнего напряга.

А вот хорошо знакомый российским болельщикам французский полузащитник Матье Вальбуэна — наиболее заметное, пожалуй, приобретение «Олимпиакоса» в рамках летнего трансферного окна. До появления в Афинах он пытался «завести» бедствующий турецкий «Фенербахче», но не «завел» и теперь, в 34 года, пробует разнообразить игру «Олимпиакоса».

В общем, соблазн заранее предсказать «Краснодару» новый квалификационный успех велик. Но и справиться с этим соблазном, надо сказать, нетрудно.

Достаточно посмотреть на результаты «Олимпиакоса» в текущем отборе к Лиге чемпионов. В нем он, в отличие от «Краснодара», преодолел уже два раунда, в первом, перед «Истанбулом», разделавшись с чешской «Викторией». Про тех, кого «Олимпиакос» выкинул из главного еврокубка, надо кое-что знать. Про «Викторию» — что осенью 2018 года она опередила на групповом этапе Лиги чемпионов очутившийся с ней в одном квартете ЦСКА. Про «Истанбул Башакшехир» — что укомплектован он, наверное, поярче, побогаче «Олимпиакоса».

А еще надо знать, как уверенно он проскочил эти два раунда. С «Викторией» — ничья и крупная победа, с «Истанбулом» — две победы. И — ни единого пропущенного мяча в четырех встречах с обладающими неплохим атакующим потенциалом противниками. Этот «Олимпиакос» может оказаться не тем скромнягой, которым притворяется.

Алексей Доспехов