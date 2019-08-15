«Краснодар» сдаст экзамен по греческому

«Краснодар», который в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов совершил подвиг, пройдя одного из европейских грандов — «Порту» — за счет победы со счетом 3:2 в ответном гостевом матче, за выход в групповой этап будет сражаться с «Олимпиакосом». Греческий клуб, сформированный в основном из не слишком востребованных на рынке и не слишком дорогих футболистов, выглядит для краснодарцев куда более простым соперником, чем португальский. Впрочем, в текущей квалификации главного еврокубка он успел показать себя чрезвычайно крепкой командой, не пропустив в четырех матчах ни одного гола.
Одним из главных событий вторника в европейском футболе стал ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». Российский клуб отправился на него в статусе явного аутсайдера пары. В первом, домашнем, матче он потерпел поражение со счетом 0:1. А отыгрываться предстояло в гостях во встрече с соперником, входящим в список европейских грандов, пусть не «высшего эшелона», минувшей весной выступавшего в play-off главного еврокубка. «Краснодар» отыгрался и, победив со счетом 3:2, за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, прошел «Порту».
Чтобы прорваться в групповой этап Лиги чемпионов, присоединившись к попавшим в него без отбора «Зениту» и «Локомотиву», краснодарцам нужно преодолеть еще один отборочный раунд — так называемый раунд play-off. В нем они сыграют в конце августа с «Олимпиакосом», выбившим турецкий «Истанбул Башакшехир». И новый соперник может показаться не просто слабее предыдущего — откровенным подарком на его фоне.
«Олимпиакос» уступает кубанцам, какой способ для сравнения ни выбери.
Можно, допустим, посмотреть на то, как оппоненты провели прошлый еврокубковый сезон. Оба играли в Лиге Европы. Оба добрались до кубковой стадии. «Краснодар» в стартовом раунде вышиб могучий немецкий «Байер», а затем чуть не разделался с не менее могучей испанской «Валенсией». «Олимпиакос» сошел сразу же, уступив не так уж высоко котировавшемуся украинскому «Динамо».
А можно посмотреть — такой метод сейчас в моде — на стоимость игроков российского и греческого клубов. Если «Порту», несмотря на расставание летом с рядом ведущих футболистов, все равно превосходил по этому показателю «Краснодар», то «Олимпиакос» отстает, и отстает существенно. Transfermarkt оценивает афинскую заявку в €80 млн, краснодарскую — чуть ли не вдвое выше, в €147,7 млн. В греческом клубе, по версии ресурса, вообще нет по-настоящему дорогих игроков. Любой из них, надумай «Краснодар» кого-то прикупить, не был бы для него грандиозным приобретением, грандиозной тратой денег. При этом самый дорогой футболист «Олимпиакоса» — десятимиллионный хавбек Константинос Фортунис — на предсезонке повредил связки колена и выбыл на полгода.
Характеристикой греческого клуба могут служить биографии некоторых его игроков. Вот голкипер Жозе Са. До минувшего сезона он был в «Порту» дублером ветерана Икера Касильяса. Шансом закрепиться в основе не воспользовался, пропустив пять голов в Лиге чемпионов от «Ливерпуля». А летом 2018 года главный тренер «Порту» Сержиу Консейсан прогнал его, возмутившись лишнему весу, набранному спортсменом. Но другому португальскому тренеру — Педру Мартиньшу, возглавляющему «Олимпиакос», списанный Са пригодился.
Вот защитник Омар Элабделлауи. Рассказывая про него, обычно упоминают, что когда-то его талантом восхищались в «Манчестер Сити». Но было это в начале десятилетия, и прошло восхищение быстро. Тинейджер Элабделлауи в манчестерском клубе не задержался, и после этого его имя в контексте интереса со стороны грандов никогда не всплывало.
Вот форвард Юссеф эль-Араби. В «Олимпиакос» он перешел этим летом. А до перехода аж три года играл в катарской лиге, которая, как считается, предназначена для тех, кто уже не кипит амбициями, но хочет все-таки подзаработать без лишнего напряга.
А вот хорошо знакомый российским болельщикам французский полузащитник Матье Вальбуэна — наиболее заметное, пожалуй, приобретение «Олимпиакоса» в рамках летнего трансферного окна. До появления в Афинах он пытался «завести» бедствующий турецкий «Фенербахче», но не «завел» и теперь, в 34 года, пробует разнообразить игру «Олимпиакоса».
Достаточно посмотреть на результаты «Олимпиакоса» в текущем отборе к Лиге чемпионов. В нем он, в отличие от «Краснодара», преодолел уже два раунда, в первом, перед «Истанбулом», разделавшись с чешской «Викторией». Про тех, кого «Олимпиакос» выкинул из главного еврокубка, надо кое-что знать. Про «Викторию» — что осенью 2018 года она опередила на групповом этапе Лиги чемпионов очутившийся с ней в одном квартете ЦСКА. Про «Истанбул Башакшехир» — что укомплектован он, наверное, поярче, побогаче «Олимпиакоса».
А еще надо знать, как уверенно он проскочил эти два раунда. С «Викторией» — ничья и крупная победа, с «Истанбулом» — две победы. И — ни единого пропущенного мяча в четырех встречах с обладающими неплохим атакующим потенциалом противниками. Этот «Олимпиакос» может оказаться не тем скромнягой, которым притворяется.
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