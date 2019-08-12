В Москву заглянет лето Какой будет погода в городе на этой неделе

В российскую столицу вернется тепло, правда, вместе с ним придут и грозы. На прошлой неделе температура воздуха установила антирекорд — в дневное время она опускалась до +13 градусов. В минувший уикенд из-за штормового предупреждения даже закрывались столичные парки.

На этой неделе погодных аномалий не будет, и до выходных столбик термометра продержится на отметке выше +20 градусов, отмечает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус: «Температурный фон практически на всей неделе будет соответствовать климатической норме, а в некоторые дни даже окажется чуть выше. В понедельник и в пятницу столица будет находиться под влиянием антициклонов: погода будет преимущественно солнечная и сухая, спокойная, с температурой в дневные часы около 20-25 градусов тепла. А вот в середине недели погода станет неустойчивой, резко меняющейся.

Несколько атмосферных фронтов один за другим пройдут по территории столичного региона, вызывая кратковременные дожди ливневого характера и грозы.

Но все это будет носить скорее летний характер. Температура воздуха во вторник, в среду и в четверг в дневные часы составит 21-26 градусов».

Вторая половина августа обещает быть на несколько градусов теплее, чем обычно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха до начала осени будет держаться на отметке +20.

Анна Никитина