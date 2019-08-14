Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга

Власти Китая не разрешили двум кораблям ВМС США зайти в порт Гонконга. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, запрашивали разрешение на посещение порта десантный корабль-док Green Bay и ракетный крейсер Lake Erie. Первый намеревался посетить порт в конце августа, второй — в сентябре.

Причину отказа китайские власти не объяснили.

Агентство отмечает, что в последний раз Китай отказывал в посещении порта в Гонконге в сентябре 2018 года десантному кораблю Wasp.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».