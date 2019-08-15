«Траст», который не лопнет

Известно, что истинно увлекающийся человек, занявшись любимым делом, уходит в него с головой и не может остановиться. Иногда это даже переходит в различные виды болезненных зависимостей: лудомания, трудоголизм, ониомания… Подвержены таким маниям и финансовые институты. Вот ты взял высокий риск, выиграл, берешь риск еще выше. Сколько, например, банков погибло из-за того, что слишком увлеклись. Недавний российский пример — санированные ЦБ в 2017 году крупнейшие частные банки, предыдущие собственники которых, как признавала в интервью «Ведомостям» Эльвира Набиуллина, «камуфлировали» и «накапливали» риски. В случае с попавшим в болезненную зависимость человеком обычно прибегают к помощи врачей. Впрочем, и они не защищены от такой зависимости. И похоже, что жертвой такого «врачебного недуга» мог стать банк непрофильных активов «Траст».

Он был создан регулятором, чтобы работать с активами банков, попавших в периметр санации ЦБ, а также бывших собственников этих кредитных организаций. В уставе у банка написано, что он должен «повышать стоимость непрофильных и проблемных активов под управлением», «искать и привлекать сторонних инвесторов», «продавать активы», чтобы в итоге «обеспечить максимальный возврат средств, направленных Банком России на финансовое оздоровление». И до последнего времени он исправно выполнял свои функции. Например, выкупал у бывших собственников активы за живые деньги, которые потом возвращались в банк погашением долгов неудачливых экс-бенефициаров (см. “Ъ” от 10 января). Или вот помогал в санации частных пенсионных фондов, оздоравливаемых ЦБ (см. “Ъ” от 13 сентября 2018 года).

Но, вероятно, «Траст» так увлекся санацией, что выкупил большой пакет акций вагоностроителя ОВК у НПФ группы компаний «Регион». Конечно, эти фонды также нуждаются в оздоровлении, но все-таки они принадлежат частным владельцам и не входят в орбиту интересов ЦБ. А меж тем сделка составила почти 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 августа). То есть, если верить члену наблюдательного совета «Траста» Михаилу Задорнову, ровно столько, сколько за этот год банк «деньгами или акциями» (цитата по РБК) получил от бывших бенефициаров одного из санируемых банков — компании «Открытие холдинг».

В самом «Трасте» не комментируют планы на приобретенную за счет денег ЦБ долю в ОВК и как эти деньги смогут вернуться в банк. Все это навевает мысли, что его излишнее увлечение санациями и выкупом непрофильных активов у сторонних организаций не будет способствовать повышению recovery rate. Но может быть, банку стоит очнуться от этой зависимости и вспомнить, что основная цель — это «максимальный возврат средств» ЦБ.