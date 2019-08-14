Перевозчик уезжает на шесть лет

Бывший руководитель ассоциации нижегородских перевозчиков Сергей Ковалев получил шесть лет строгого режима за организацию нападения на представителя городской администрации. В ходе противостояния мэрии и перевозчиков во время транспортной реформы чиновнику кастетом разбили голову в подъезде его собственного дома. Суд признал виновным в организации преступления Сергея Ковалева, который раскаялся в содеянном. Адвокат предпринимателя считает наказание несоразмерным вине своего подзащитного и его роли в совершении преступления и будет обжаловать приговор.

В Нижнем Новгороде к реальному сроку заключения приговорен бывший глава ассоциации частных перевозчиков, предприниматель Сергей Ковалев. Вместе со своими подельниками он осужден за нападение на представителя мэрии Нижнего Новгорода Сергея Сиволдаева, которому в мае 2017 года кастетом проломили череп. По данным областной прокуратуры, Сергей Ковалев как организатор нападения с учетом смягчающих обстоятельств получил шесть лет лишения свободы. Решением Советского районного суда Нижнего Новгорода его подельники, в зависимости от роли каждого, получили пять лет строгого режима и четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Конфликт между перевозчиками и администрацией города возник в 2017 году на фоне проведения в Нижнем Новгороде транспортной реформы и сокращения числа частных маршрутов. Предприниматели заявляли, что чиновники не столько пытаются реформировать транспортную систему, сколько хотят вытеснить малый бизнес с наиболее выгодных маршрутов, чтобы потом отдать их муниципальным и дружественным компаниям, подняв цены на проезд. Перевозчики пытались через суд вернуть себе маршруты, обращались в СМИ и провели на одной из площадей Нижнего Новгорода митинг, на котором обвинили чиновников в рейдерстве. В то же время в администрации города утверждали, что результатом транспортной реформы должно стать наведение порядка на «диком» рынке пассажирских перевозок. Для этого, в частности, были проведены конкурсы на новые маршруты. Одним из условий участия в них была покупка перевозчиком новых автобусов.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в ходе этого противостояния сотрудникам администрации, имеющим непосредственное отношение к транспортной реформе, по ночам стали поступать звонки на мобильные телефоны, и они слышали в трубке похоронный марш. Завершилось это жестоким избиением юриста Сергея Сиволдаева, который представлял интересы мэрии в арбитражном суде в спорах с перевозчиками. По словам адвоката Георгия Курашвили, представляющего интересы Сергея Ковалева как организатора нападения, подстрекателем к совершению преступления стал арбитражный управляющий Александр Степанов, обслуживающий перевозчиков. Он начал в суде проигрывать Сергею Сиволдаеву и заявил Сергею Ковалеву, что проблему можно решить, «выключив» представителя администрации из процесса. Поддавшись на уговоры, Сергей Ковалев вовлек в дело еще четверых сообщников. Двое из них были непосредственными участниками нападения, а двое — посредниками между ними и организатором. Участники преступной группы два месяца следили за юристом, выяснили, где он живет, на каком автомобиле и по каким маршрутам передвигается. Днем 3 мая 2017 года борцы с реформой напали на юриста в подъезде его дома. Мужчина был жестоко избит, кастетом ему был проломлен череп. За совершение этого преступления глава ассоциации перевозчиков заплатил подельникам 1,25 млн руб.

Принятые преступниками меры конспирации не помогли. Участники нападения попали в объективы камер наружного видеонаблюдения, их личности были установлены, и их задержали. В ходе следствия Сергей Ковалев, которому было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, отказывался признать вину в полном объеме. Он утверждал, что просил своих подельников просто напугать юриста, но те перестарались. На сегодня в прокуратуре утверждают, что подсудимые признали свою вину в совершении преступления и раскаялись в содеянном.

Георгий Курашвили считает наказание для участников дела неоправданно разным. «При одних и тех же обстоятельствах совершения преступления Сергей Ковалев получил шесть лет строго режима, а тот, кто его подстрекал к этому,— четыре года условно. При этом Сергей Ковалев имеет более 40 грамот от всех глав администрации Нижнего Новгорода, начиная с Юрия Лебедева. Кроме того, он уже примирился с пострадавшим, возместив ему моральный вред: он внес 800 тыс. руб. на строительство храма». В ближайшее время господин Курашвили намерен подать апелляционную жалобу на решение Советского районного суда.

Андрей Репин