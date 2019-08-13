Биржевой мост в Петербурге отремонтируют за счет средств федерального бюджета

Главгосэкспертиза по Санкт-Петербургу выдала положительное заключение по проекту капитального ремонта Биржевого моста. На переправе очистят опоры, отреставрируют их гранитную облицовку, а также реконструируют технические помещения, где расположены подъемные механизмы. Кроме этого, проектом предусмотрены отделочные работы и выполнение капитального ремонта перильного ограждения моста с сохранением его первоначального вида, сообщили в ведомстве.

Финансирование ремонтных работ будет осуществляться целиком за счет средств федерального бюджета, уточнили в управлении Главгосэкспертизы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что капитальный ремонт Биржевого моста в Петербурге может пройти с июля 2020 по октябрь 2023 года. Предполагаемая стоимость работ пока не сообщается.