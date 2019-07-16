Биржевой мост могут закрыть на три года из-за ремонта

Биржевой мост могут закрыть на три года в связи с проведением работ по капитальному ремонту. Публичное обсуждение проекта состоялось в Государственной административно-технической инспекции Петербурга во вторник, 16 июля, сообщает «Фонтанка.ру».

Предполагается, что капремонт переправы будет проводиться в период с июля 2020 года по октябрь 2023 года. Также в ГАТИ обсуждались вопросы введения ограничений движения в связи с ремонтными работами по следующим адресам: Театральная площадь, ул. Глинки, ул. Типанова, Комендантский пр., Бухарестская ул., Ириновский пр. – Индустриальный пр., Литейный мост, Российский путепровод и эстакада у Ушаковского моста.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в центре Петербурга также перекроют несколько улиц и мостов в связи с проведением репетиций Военно-морского парада, который состоится 28 июля.