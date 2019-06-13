«Курскрезинотехника» в 2019 году вкладывает в модернизацию 267 млн рублей

Производитель резинотехнических изделий «Курскрезинотехника» намерен в 2019 году вложить в модернизацию производства 267 млн руб. Об этом стало известно по итогам встречи руководства компании с врио губернатора Романом Старовойтом. «Мы на 2019 год зафиксировали показатели, которые нам бы хотелось видеть. В предприятие действительно вкладываются значительные финансовые средства. Администрация Курской области также оказывает содействие: из фонда поддержки промышленности в прошлом году было предоставлено более 160 млн руб.»,— цитирует пресс-служба обладминистрации господина Старовойта. В 2018 году, напомним, компания открыла новую линию вулканизации резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент. Запуск площадки позволил «Курскрезинотехнике» стать единственным производителем высокопрочных конвейерных лент в России и странах ближнего зарубежья, утверждают в обладминистрации.

Об уровне доходов совладельцев «Курскрезинотехники» читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Черноземные депутаты не переживают кризиса».

Олег Мухин