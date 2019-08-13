На ВЭФ-2019 ожидается участие более 4 тыс. делегатов из 60 стран

На Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке в 2019 году, как ожидается, приедет более 4 тыс. делегатов из 60 стран, заявил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он рассказал, что на форуме планируется «подвести итоги пятилетней работы». «Есть о чем поговорить, доложить о том, что сделано, обсудить, что мы обязаны делать»,— сказал он на заседании совета при полпреде во Владивостоке (цитата по «РИА Новости»).

Пятый ВЭФ будет проходить 4–6 сентября. Напомним, на форуме в 2018 году было заключено 175 соглашений на сумму 2,9 трлн руб. В числе гостей были председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Южной Кореи Ли Нак Ен и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

О том, как Юрий Трутнев хотел поменять формат ВЭФ, читайте в публикации “Ъ” «Дискуссия с последующим докладом президенту».