Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным

Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе. Согласно документу, при наличии показаний такая помощь будет оказана.

«В случае изменения меры пресечения, в том числе в связи с болезнью, если лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи, медицинским работником ему выдается направление в медицинскую организацию»,— сообщили в министерстве.

Медицинские организации должны обеспечивать преемственность при оказании необходимой помощи.

Ранее Минздрав совместно с Минтрудом подготовил и утвердил положение об организации паллиативной помощи. Оно определяет порядок взаимодействия медицинских, социальных, общественных и других организаций, связанных со сферой здравоохранения.

Среди нововведений — бесплатное обеспечение медицинскими изделиями для ухода на дому, введение понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей, а также респираторного центра для взрослых пациентов.

Об обсуждении законопроекта о паллиативной помощи читайте в публикации “Ъ”.