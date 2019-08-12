Крещение младенца стало поводом для обращения в полицию

Священника в Гатчине обвинили в жестоком обращении с ребенком: инцидент произошел во время крещения годовалого младенца. На видео, опубликованном в интернете, игумен Фотий, в миру Василий Нечепоренко, силой окунает ребенка в купель. При этом священник отказался отдавать его подбежавшей матери. После обряда у младенца остались ушибы и ссадины на теле. Родители написали жалобу в полицию.

Гатчинская епархия извинилась за поведение священника во время крещения. Игумена Фотия отстранили от служения на год. Но тот себя виноватым не считает, а обвиняет во всем мать:

«Я выполнил свой пастырский долг до конца. Сделал все то, что должен был сделать священник. Я считаю, что мама просто впала в излишнюю эмоциональность. Если бы она бы вела себя поспокойнее и не мешала бы крещению, то, естественно, и само бы крещение прошло намного спокойнее».

На отстраненного игумена Фотия и ранее поступали жалобы от прихожан, которые говорили о грубом обращении. Однако в полицию люди обратились впервые.

Почему сложилась такая ситуация? И кто в Русской православной церкви должен следить за поведением священников? Эти вопросы “Ъ FM” задал богослову Андрею Кураеву: «Главная причина прозошедшего — это такой большой суеверный "таракан", который жил в голове священника и шептал, что крещение — это когда человек полностью, с головой, погружается в воду. Это, правда, лучший способ, но лучший не значит единственный. Крестить можно и в этой купели, но погрузив туда только ножки ребенка или облив его сверху из ковшика или ладони. Это называется обливательное крещение.

Этот священник считал, что крестить можно только погружением, даже делая ребенку больно, чуть ли не дерясь с матерью и прочее.

Вторая вещь: игумен Фотий — настоятель храма в селе где-то на окраине этой области, в сельском храме службы идут только по воскресеньям, а в будние дни-то что ему делать? Вот он поехал на подработки в город. Между тем, подобные примеры были довольно массовыми в XVII веке, когда Москва подчинила себе Украину и стала навязывать жесткие порядки. Украинцы, скорее, взяли пример с католиков — кропили, обливали, а москали требовали креститься, только полностью погружаясь. В то время, например, в Белгородской области из-за этого даже было немало случаев утопления детей. Но сегодня в семинариях специально учат священников, как зажимать носик, рот малышу, как его опускать и так далее. Похоже, что отец Фотий прогулял этот урок. Но в данном случае было совершенно очевидно, что сам священник на взводе. И, скорее, малыш от него заразился нервозностью, и мать тоже, и так далее. И когда он просто начал швырять мать и уворачиваться, не отдавая ее же малыша, ну что это такое?».

В Гатчинской епархии пояснили, что отстраненный игумен Фотий не сможет в течение года совершать никаких таинств. Но он имеет право и дальше прислуживать в церкви, например, псаломщиком.

Анна Пестерева