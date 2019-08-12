ЛСР вспомнила о Ржевке

ПАО «Группа ЛСР» Андрея Молчанова планирует приступить к строительству квартала на территории бывшего аэродрома Ржевка весной 2020 года. О своем первом жилом проекте в Ленобласти холдинг заявлял еще в 2014 году, но спустя несколько лет отправил его в «режим ожидания». Эксперты “Ъ” считают, что сейчас не самое удачное время для строительства жилья в Ленобласти, но предложение от такого крупного игрока рынка не должно остаться без спроса.

О том, что девелопер в следующем году планирует начать реализацию своего первого проекта строительства жилья в Ленобласти, сообщил основной владелец и гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов. «Мы согласовали проект с вице-губернатором Ленобласти и главным архитектором региона. Ожидаем, что следующей весной приступим к его реализации»,— заявил он. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко добавил, что сегодня на месте будущего жилого квартала ведется инженерная подготовка территории. Основные параметры проекта, по словам господина Молчанова, не изменились: на территории планируется возвести 1 млн кв. м жилья и социальные объекты.

Группа ЛСР приобрела участок площадью 175 га на территории бывшего аэропорта Ржевка в поселке Ковалево Всеволожского района Ленобласти в 2014 году (см. “Ъ” от 03.04.2014). Осенью 2015 года градсовет Ленобласти принял проект планировки данной территории. Он предполагает строительство нескольких жилых кварталов, состоящих из домов высотой 9–16 этажей, рассчитанных на проживание 33 тыс. человек. Застройщик обещал возвести в новом микрорайоне также поликлинику, девять детсадов, четыре школы, пожарное депо и даже церковь. По сообщениям СМИ, инвестиции в проект оценивались в 40 млрд рублей. На площадку компания обещала выйти в 2016 году, однако, хотя проект получил все необходимые согласования, дома строить так и не начали. Топ-менеджмент холдинга объяснял, что поставил реализацию проекта «на паузу», так как цена квартир уже не соответствует ожиданиям акционеров, а на начальном этапе он потребует очень больших затрат.

Группа ЛСР основана в 1993 году. По оценке Knight Frank на 31 декабря 2018 года, портфель недвижимости холдинга составил 7,8 млн кв. м рыночной стоимостью 186 млрд рублей. Выручка группы по МСФО в 2018 году — 146,4 млрд рублей.

Источник “Ъ” на строительном рынке назвал планы группы ЛСР рискованными, так как спрос на жилье продолжает «перетекать» из Ленобласти в Петербург. Кроме того, в отличие от таких пригородных территорий, как Кудрово, Новое Девяткино и Мурино, локацию бывшего аэродрома Ржевка будущему покупателю будет сложнее воспринимать как географическое продолжение Петербурга, считает он. «Если что-то ЛСР смущало раньше, то сейчас сомнений должно быть еще больше. Но ЛСР — огромная корпорация, которая вынуждена постоянно выводить на рынок новые проекты, чтобы поддерживать операционную свою деятельность. Это тот случай, когда нужно постоянно крутить педали, чтобы не упасть вместе с велосипедом»,— заявил собеседник “Ъ”.

Предложение на рынке жилья в Ленобласти поглощается уже не столь высокими темпами, как раньше, соглашается партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. «Зачастую такие компании, как ЛСР, выполняют социальный заказ. Поэтому часть их квартир может приобрести область для очередников»,— рассуждает Дмитрий Лехмус. По его прогнозам, стоимость жилья в данном проекте компании может начинаться от 60 тыс. рублей за «квадрат».

В поддержку планов группы выступают имидж застройщика и качество концепции, которые уже гарантированы ЛСР благодаря опыту в реализации проектов комплексного освоения территории, отмечает директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей. Но успех будет зависеть и от участия властей в обеспечении территории социальной и транспортной инфраструктурой.

Переход на проектное финансирование в жилищном строительстве очистит рынок от небольших компаний, а значит, подобные масштабные проекты крупных строительных холдингов будут актуальны для покупателей, уверен управляющий партнер консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский.

Ольга Кантемирова