Российские авиакомпании с начала года увеличили перевозки на 11,7%

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в январе—июле текущего года выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это 71,8 млн пассажиров, сообщает Росавиация. В июле объем перевозок увеличился на 9,9%, составив 14,13 млн пассажиров.

Рост производительности в этом месяце отмечается у следующих авиакомпаний:

«Победа» (более 1 млн пассажиров, рост на 51,4%);

«Аэрофлот» (3,7 млн, +2%);

S7 (1,5 млн , +17,2%);

«Россия» (1,52 млн, +1,2%);

«Уральские авиалинии» (1 млн, +6,5%).

О динамике перевозок в первом полугодии — в материале “Ъ” «Авиакомпании наращивают перевозки».