Российские авиакомпании с начала года увеличили перевозки на 11,7%

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в январе—июле текущего года выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это 71,8 млн пассажиров, сообщает Росавиация. В июле объем перевозок увеличился на 9,9%, составив 14,13 млн пассажиров.
Рост производительности в этом месяце отмечается у следующих авиакомпаний:
О динамике перевозок в первом полугодии — в материале “Ъ” «Авиакомпании наращивают перевозки».
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