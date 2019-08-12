Алдонин подал иск к МВД на 47,3 млн рублей

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин требует от МВД компенсацию за моральный ущерб на 47,3 млн руб. Это связано с ошибками следствия, которые были допущены пять лет назад при расследовании дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий», выяснил “Ъ”. Спортсмену принадлежали 48 млн руб. ($1,5 млн по курсу на тот момент) из средств, похищенных у «Замоскворецкого».

О том, какие претензии Алдонин выдвинул следствию, читайте в материале “Ъ” «Евгений Алдонин сыграет против МВД».