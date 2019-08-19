Знатные ролиководы

Глобальная сеть Интернет, которой в этом году исполнилось 30 лет, уже не элитарное сообщество жителей больших городов. Сейчас интернет прирастает глубинкой, и в моде — деревенские блогеры. В России благодаря личным блогам селяне получают ценные хозяйственные советы, рекламируют и продают кур и цветы, спасаются от одиночества и покупают дома.

Наталья Радулова

Сотовой связи в деревне Кордон, что в Алтайском крае, нет. По крайней мере, на земле ее поймать невозможно — кордонцы залезают на крыши и на столбы, чтобы позвонить. А чтобы отправить СМС, поднимаются на горку, набирают текст и подкидывают телефон повыше, чтоб сообщение успело отправиться в полете. Зато есть интернет, хоть и слабенький. Поэтому и свой популярный блогер имеется: незамысловатые посты о деревенской жизни Виталия Чибисова с удовольствием читают тысячи россиян. «Вот и слава ко мне пришла»,— констатирует безработный Чибисов. Он прав — такой большой аудитории даже главе администрации не то что в Кордоне, во всем районе, наверное, не собрать.

Всего же в России, если верить отчетам агентства We Are Social и сервису Hootsuite, насчитывается 109,6 млн интернет-пользователей, причем среди молодежи и людей среднего возраста проникновение интернета близко к предельному уровню. Глобальная паутина доползает уже до самых отдаленных российских пунктов, и, как следствие, количество блогеров растет в последние годы именно за счет деревенских.

Иногда даже кажется, что деревенских блогеров в нашей стране сейчас больше, чем где-либо в мире. Успешных и малоизвестных, умеющих зарабатывать на своей популярности и строго предупреждающих: «Рекламных постов на моей страничке не будет!» Кто-то загружает видеоролики и ведет стримы в прямом эфире аж из кабины трактора, а кому-то, как Чибисову, требуется три минуты, чтобы загрузить одну фотографию.

Начал жить

Чибисовы уверены: в город они теперь никогда не вернутся Фото: vk.com/moydomrodnoy

«Вчера не спалось, вышел ночью на улицу, поднял голову, а прямо над нашим домом — созвездие Большой Медведицы. В городе я его не видел»,— Виталий Чибисов, отец троих детей, не без поэтичности описывает свою новую жизнь. С женой Ниной они, городские жители, с самой свадьбы мечтали о доме в глубинке. Спасибо материнскому капиталу и интернету — мечта осуществилась.

Дом себе Чибисовы выбирали долго. Сначала зарегистрировали блог «Деревня. Жизнь с чистого» на канале «Яндекс.Дзен», где честно признались, что планируют переезд, но очень волнуются.

Блог стал набирать кое-какую популярность, подписчикам интересно было, что там у этих городских получится. Откликнулись и сельчане, люди доброй воли, которые дали много ценных советов. Благодаря этой помощи Чибисовы и выбрали отличный дом в Кордоне. Как потом оказалось, лучший в деревне. С баней, двумя гаражами и хозяйственными постройками.

«Большой город — это постоянная беготня,— вспоминает теперь Виталий.— Я как-то задумался: почему, сколько бы я ни бегал, я не живу, а существую? Утром встал, позавтракал — и на работу. Работаешь для того, чтобы отдать кредиты, вечером купить продукты для следующего завтрака. И все. А в деревне я начал жить!»

Но шиковать и на новом месте не довелось. Виталий поначалу устроился водителем в сельскую администрацию — оклад 8,5 тысячи, занятость опять почти круглосуточная. Потом, прислушавшись к рекомендациям опытных деревенских интернет-пользователей, уволился, оформил социальный контракт и получил материальную помощь от государства — деньги на покупку собственного столярного оборудования. Занялся изготовлением деревянных детских кроваток, будет продавать их в городе.

А недавно его надоумили собирать съедобный папоротник-орляк: «Перекупщики платят 25 рублей за килограмм. Первый день я кое-как насобирал 35 килограммов, потом 80 килограммов, 90… В итоге за шесть дней пополнил наш семейный бюджет на 12 тысяч рублей! И понял, что сдавать свежий орляк по 25 рублей не так выгодно, как если освоить засолку и возить куда-нибудь на рынок уже по 250 рублей круглый год». Есть у отца семейства и другие бизнес-идеи: сбор облепихи, кедрового ореха, иван-чая. «Мы тут как в природной аптеке живем! Вот вы знаете, что корень одуванчика – отличный заменитель кофе, не отличается по вкусу, зато без кофеина? А цикорий, пихтовое масло, рябину, черемуху, корень репея — все это охотно покупают в Корею, Японию, Китай».

Блог пока приносит символический заработок — рекламных доходов едва хватает, чтобы оплатить обогрев большого дома. «Зато у нас есть возможность рассказывать о своей жизни, обмениваться опытом и знакомиться с людьми!» — радуется Виталий. Когда начался падеж цыплят, супруги именно от своих подписчиков получили массу ценных рекомендаций: «Купили, как нам и сказали, "дрожжи-люкс" в пакетиках по 16 рублей, скормили цыпам — и все, падеж прекратился!» А гостей за эти три года к ним приехало больше, чем за десять лет семейной жизни в городе. Кажется, все соседи-блогеры побывали в гостях у Чибисовых. Одни, сыровары, научили Нину делать брынзу. Другие показали, как печь хлеб на ржаной закваске с отрубями и семечками. «Жизнь наша потихоньку наладилась,— улыбается Нина.— О возвращении в город не может быть и речи!» А Виталий купил козу и козла — для начала. Вдруг тоже сыроваром стать получится.

Топ-менеджер в деревне

Популярный деревенский блогер Алексей Грушко, бывший топ-менеджер крупной компании, считает, что с таким наивным представлением о сельской жизни особо не разбогатеешь: «Наши люди думают, что заведут по старинке козочку, коровку, десяток кроликов и с этого будут жить. Не понимают, что на молоко и мясо нужны сертификаты, что корову надо чем-то кормить, а кролики могут заболеть и сдохнуть. Гораздо выгоднее посадить на своей земле розы — один куст можно продать за 350 рублей! Или жимолость, смородину, ежевику или малину, рекламировать это все в соцсетях, в Instagram и продавать саженцы всем желающим, да хоть по почте. Куст крыжовника приносит больший доход, чем на том же квадратном метре два ведра картошки».

В своей подмосковной деревне Алексей с помощью жены и тещи выращивает не только смородину и крыжовник, но и овощи, арбузы, дыни, а главное — цветы. Один только видеоролик про орхидеи на его канале «Деревня в Подмосковье» собрал более 630 тысяч просмотров.

Среди подписчиков Алексея есть и офисные работники, мечтающие о своем домике в деревне, и те, кто уже этот домик приобрел. «Новый способ посадки перца», «Подкормка огурцов в теплице», «Сеем петунии», «Томаты и болезни», «Как сеять семена баклажанов на рассаду», «Куда отвести воду из септика, если у вас глина» — все эти видеоролики экс-управленца нашли своих зрителей. Блогом Алексея на YouTube заинтересовались рекламодатели, крупные питомники саженцев, производители удобрений. «Я знаю, что деревенский интернет-канал может приносить десятки тысяч рублей,— объясняет Алексей.— Поэтому решил сейчас заняться им вплотную, чтобы он приносил уже сотни тысяч».

В деревне семья живет уже два года, а своим YouTube-каналом Алексей по-настоящему занимается всего несколько месяцев. Но получается уже неплохо — почти так же, как когда он управлял 128 офисами по всей России. «Но я тогда в командировки ездил почти каждую неделю,— вздыхает Алексей.—Не видел, как растет мой ребенок, мало времени проводил с семьей. В какой-то момент я понял, что деньги – это не моя цель. Я хочу жить на земле, заниматься огородом, саженцами, цветами, блогом — тем, что люблю».

Будни тракториста

За буднями тракториста Корнеева наблюдают миллионы россиян Фото: Будни Тракториста / youtube.com

«Было у отца три сына: двое умных, а один — тракторист,— Сергей Корнеев, потомственный механизатор кооперативного хозяйства "Труд" поселка Ухолово, из родной Рязанской области только в армию уходил.— Деды мои на этих полях работали, потом я окончил аграрный колледж и тоже сел на трактор». Видеоролики о своей работе Сергей начал снимать почти сразу, но всероссийская известность к нему пришла только года два назад. Сейчас у канала «Будни тракториста» около 125 тысяч постоянных подписчиков, а простые сюжеты с заголовками вроде «Мы не алкоголики, мы профессионалы» собирают миллионы просмотров. Подражателей у Сергея за это время появилось немало: каналы «Веселый бригадир», «Крестьянин», «Комбайнер» тоже получают свои сотни тысяч просмотров. Но все же пока Серега в лидерах — и в своем хозяйстве, и среди интернет-механизаторов.

Ничего особенного этот рязанский парень не снимает: трактор застрял в грязи, борона забилась, комбайнеры сидят в тенечке и шутят. Но почему-то все это привлекает зрителей, особенно мужчин: «Сижу я в офисе за тысячу километров от этого Ухолово и смотрю, как мужики трактора тягают по раскисшему полю. Зачем смотрю? Не знаю». Некоторые подарки шлют — Сергей настаивает, чтобы такие презенты были для всего коллектива, и даже завел для этого отдельную рубрику «Подписчики прислали», где снимает распаковку посылок. «То перчатки рабочие нам дарят, то инструмент. Одному любителю крепких напитков даже коньяк выслали». Сам Корнеев получает проценты за внутреннюю рекламу YouTube на своем канале: в месяц выходит 10–30 тысяч рублей: «Зарплата у меня поболе будет, так что блог приносит больше моральное удовлетворение».

Хозяйство Сергей и его супруга так и не завели, кроме кошки и семи рыбок, нет у них живности. Это в детстве Сергей помогал дедушке и бабушке ухаживать за быками и поросятами, возделывать огород в 50 соток, а сейчас все эти огороды, которые держала чуть ли не каждая семья, заросли березами. «Нанять трактор — дорого, купить зерно — дорого,— загибает Сергей пальцы.— Есть несколько частников, которые не сдаются, как-то зарабатывают на продаже мяса, овощей или молока, но и пашут они, конечно! А я так с землей за день устаю, что работать еще и в свободное время на земле не хочу. Мы покупаем три мешка картошки, и нам на семью с ребенком хватает».

Сергею больше нравится снимать и монтировать ролики, хотя сейчас, во время уборки, на это почти нет времени. «Весь год! — счастливо оглядывает он хлебные просторы, не забывая направить себя на камеру.— Здесь сейчас все то, над чем мы работали на протяжении года. Для крестьянина убрать это зерно, как, не знаю… Юрию Гагарину полететь! Это красота, ребята... Подписывайтесь на мой канал!»

Тайга за забором

На доходы от блога Хорошевы купили дом с большим огородом Фото: Семья в деревне! / youtube.com

Доход у сельских самопиарщиков разный — есть интернет-беднота со скромным количеством подписчиков, не интересная рекламодателям, есть зажиточные, середняки, кулаки. Антон и Алевтина Хорошевы так раскрутили YouTube-канал о жизни на маленьком хуторе, что с рекламных барышей купили себе каменный дом с огромным огородом в большом селе Волгоградской области, где имеются детсад и школа для их двоих сыновей. «Я раньше изучал такие странички, было интересно, как живут люди. Тогда и подумал: может, нас тоже будут смотреть,— хвастается Антон родовым блогом "Семья в деревне".— Нас даже больше городские смотрят: любопытно им или скучают по этой жизни. Некоторые пишут: посмотрели на вас, решили тоже переселиться в деревню. Они тоже потом блоги заводят».

А Вадиму Голоушкину его интернет-активность ничего почти не приносит, кроме людской поддержки. Этот коренной горожанин в небольшую уральскую деревушку перебрался четыре года назад, и тоже первым делом оформил блог «Живу в деревне. Лесные тропы». «Я любил смотреть и читать подобные материалы, когда в городе жил»,— говорит. Вадим купил участок, построил домик. «Прямо за забором — тайга. В 50 метрах от дома ходят зайцы, куницы, лоси. Даже рысь видел на дереве! А без уличного освещения осенью с вечера и до 11 утра ощущаешь себя будто в космосе — за окном нет ничего!»

Подписчики, впрочем, особого геройства в поступке Вадима не находят — он с деньгами в глушь приехал, как дачник, даже продолжает удаленно работать в сфере IT. И то, что «дачник» не только за ноутбуком сидит, но и сам возделывает огород, ухаживает почти за сотней кур — «Продам петухов московской черной. Возраст 5,5 мес. Разные характеры — боевые, наглые, хитрые и покладистые! Цена 500–600 руб.» — не впечатляет коренных деревенских блогеров.

Ближайшие соседи живут в 300 метрах от Голоушкина — без интернет-общения одичаешь Фото: Вадим 'Лесные Тропы' - жизнь в деревне / youtube.com

Да и сам Вадим немного растерян. Он думал, что будет жить отшельником, размышлять о цели бытия, «чувствовать свободу». А оказалось, что в деревне надо крутиться с утра до вечера, заниматься хозяйством, ездить в город за комбикормом для курей, огораживать участок, сажать картошку, копать картошку, убирать навоз, таскать воду, заготавливать дрова… «Чем больше хозяйство, тем меньше свободы»,— удивляется теперь мужчина. А подписчики знай себе посмеиваются: «Куры — фигня. Бункерная кормушка, капельная поилка — на несколько дней можно их оставить при необходимости. А вот как появится скотина посерьезнее, хоть и коза — все, туши свет, сливай масло. Больше чем на 12 часов из дома не отлучишься, а уж по весне, когда козлята, то только к ним и бегаешь». Но некоторые даже настаивают, чтобы Вадим завел серьезную скотину, только тогда, мол, он достигнет просветления: «Мы с мужем купили корову вместе с теленком, чтоб не сбегала, и жизнь приобрела смысл».

Таких деревенских отшельников, как Вадим, в интернете немало. Все они исправно отчитываются в соцсетях о каждом прожитом дне, ходят в виртуальные гости, обмениваются новостями: «Откопались уже?»

Даже чай вместе пьют, глядя друг на друга в Skype. «Уголек той зимой поганый мне подсунули,— начинает разговор один,— не столько топил, сколько чистил дымоход. Главное — плакаться некому». Они, может, потому и ведут свои странички, чтобы было кому поплакаться и кому похвастаться. У многих ведь нет друзей — своего человека не сразу найдешь, а в малонаселенных пунктах какой выбор? Бабушки и пара алкашей. Зато в комментариях — множество единомышленников, с которыми всегда есть о чем поговорить. И чем популярнее блог, тем больше собеседников.

В этих блогах, что удивительно, никто не спорит о политике. Будто не долетают в этот уголок интернета новости про Трампа, Украину, митинги и самолеты НАТО, что летают рядом с министром Шойгу. Другие проблемы обсуждают там, горячо и эмоционально: «Ястреб и лиса свое дело знают: из 26 кур осталось 6!», «Беспредел! Куда бобик смотрит? Крытку, крытку с сеткой 50 х 50 делай!», «Вы что ему советуете? Сетка 50 х 50 слишком крупная, воробьи пролезут. Цыплят не украдут, но зерна сожрут больше, чем куры». Сетуют на погоду, проклинают борщевик и колорадского жука, новообращенные крестьяне признаются: «Убивать скот так и не привык. Неделю к этому готовишься, забьешь, а потом руки дрожат два дня, не рад что и вырастил. Решили, лучше в магазине мясо брать». Заслуженные крестьяне наставляют: «Такова жизнь. Помечешься по рынку, где мясо от 250 до 390, и перестанешь жалеть скотину. Мы вот держим кармалов, это гибрид мангала и вьетнамской вислобрюхой. Какой из них шашлычок, манты! Очень перспективные свиньи».

Иногда бывает, у кого-то сдают нервы, и он начинает что-то торопливо, сбиваясь, писать об унылой деревенской рутине, о том, что скучно из года в год поливать, кормить, поить, чистить, слушать тишину, ведь жизнь — жизнь! — проходит где-то далеко. На такого сразу дружно наваливаются, будто хватают его, разбушевавшегося, за руки, успокаивают: «И нахрена тебе, Мишаня, эта далекая жизнь? Ну чего в этом городе хорошего? Работа-дом, дом-работа, как жвачные животные живут! А интернет их — он ведь и у нас теперь есть. Пиши, изучай, смотри что хочешь, причем не в метро». И глядишь, Мишаня, почувствовав своих рядом, успокаивается, снова шлет смайлики, выкладывает фотографии закатов и шмелей, а ночью выходит на крыльцо, смотрит на Большую Медведицу, которая больше похожа на ковшик из его бани, и вроде бы опять чувствует себя счастливым.