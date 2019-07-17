Московские улицы оказались под водой

В Москве из-за сильного дождя затопило несколько улиц. По сообщениям очевидцев, вода практически заполнила проезжие части на некоторых улицах в Марьиной Роще, Павшинской Пойме и в районе станции метро «Войковская». Судя по видеозаписям, уровень воды доходил почти до половины колеса автомобилей.

В подмосковных Люберцах затопило Октябрьский проспект и примыкающую к нему Смирновскую улицу. Жители одного их многоэтажных домов жаловались на критический подъем уровня воды. Ранее в ЦОДД сообщили, что ливень парализовал движение по Дмитровскому шоссе в районе Бутырского путепровода. Под мостом произошло подтопление, из-за которого проезд в обе стороны был закрыт. Сейчас ситуация нормализовалась, сообщила «Коммерсантъ FM» представитель ЦОДД Анастасия Писарь: «Из-за ливня произошло скопление воды на проезжей части под Бутырским путепроводом на Дмитровском шоссе в районе улицы Руставели. Движение на участке было остановлено. Сейчас на месте работают аварийные службы. Движение по Дмитровскому шоссе в направлении области осуществлялось по двум полосам, в направлении центра — по одной».

В соцсетях появились десятки тысяч видео из разных районов Москвы о подтоплениях на дорогах и во дворах.

Сняла такой ролик и Ольга, работающая в одном из магазинов на Бутырской улице: «В нашем салоне красоты вода внутри помещения сантиметра на четыре, наверное, поднялась. На улице Новодмитровская машина поплыла, то есть выше капота вода стояла. У некоторых из наших соседей внутри помещений есть серьезные повреждения, например, из раковин, над которыми моют голову клиентам, вода била фонтаном».

В Савеловском районе вода поднялась настолько, что начала заливаться в двери автобусов. В такой ситуации оказалась москвичка Кристина. По ее словам, улицы затопило всего через несколько минут после начала ливня: «Ливень был настолько сильным, что ничего не было видно. Автобусы и машины передвигались практически на ощупь, не только потому что был поток воды, а именно из-за низкой видимости. Когда наш автобус въехал в низину, то соседние машины просто поплыли, а вода переливала в салон автобуса, просто заливала его. Я решила, что надо как-то спасаться, ведь не факт, что автобус доедет до конечной станции или там обстановка будет лучше, и вышла у метро "Савеловская". Здесь люди тоже не знали, как пройти — везде были гигантские лужи, и, соответственно, подтоплена площадь была возле входа в подземку».

Между тем, подъезд к аэропорту Шереметьево, по словам очевидцев, оказался свободен. В прошлый раз во время непогоды там также произошло серьезное подтопление.

Владислав Викторов, Петр Пархоменко