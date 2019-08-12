В результате атаки боевиков погибли 23 сирийских военнослужащих

В результате атаки террористов на позиции правительственных войск Сирии погибли 23 военнослужащих Сирийской Арабской армии, еще семеро получили ранения. «Все атаки боевиков террористических организаций отбиты сирийскими правительственными силами. Боевики понесли тяжелые потери»,— сообщает Центр примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Контролируемые властями территории были атакованы 10 и 11 августа. Обстрелы велись по следующим населенным пунктам: Cабикия, Телль-Джобекжа, Маканис-эд-дувайри провинции Алеппо, Айн-эль-кантара, Эль-аси, Бейт-джнауро, Ардаш-даг, Санджека, Сафсафа, Кара-галиа, Айн-слеймо, Кара-джагез, Эль-арейм провинции Латакия, Эс-салихия, Эль-васита, Телль-кальбе провинции Идлиб, Рабиаа провинции Хама.

Ранее комплексы противовоздушной обороны на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили шесть ударных беспилотников. Аппараты приближались к аэродрому с северо-западного направления.

О ситуации в Сирии читайте в интервью спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева “Ъ”.