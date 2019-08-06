Боевики выпустили по базе Хмеймим три снаряда

5 августа из района Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе Хмеймим в Сирии боевики выпустили три реактивных снаряда, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. Они упали в населенном пункте Руайсэд Афиф. В результате пострадали четыре местных жителя.

Хмеймим функционирует в штатном режиме. Там пострадавших и разрушений нет.

Ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб начала ухудшаться с конца марта. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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