«Дачное» вернулось на круги своя

ГУП «Петербургский метрополитен» после жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) одного из участников конкурса на реконструкцию электродепо «Дачное» за 4,4 млрд рублей вынужден заключить контракт с ООО «Фортесс» (прежнее название — «НСК-Механизация»). Основной профиль компании — строительство жилых комплексов. Конкурентом «Фортесс» было ОАО «Метрострой», но компания не прошла отбор. Эксперты называют решение ведомства спорным.

На конкурс, объявленный в начале июня, подавали участие две компании: ОАО «Метрострой», которое строило все депо метрополитена, кроме «Южного» (оно должно появиться в Шушарах вместе с вводом станций Фрунзенского радиуса, достройку за «Трансстроем» ведет «Эталон ЛенСпецСМУ»), и «Фортесс». Заявку первой признали несоответствующей требованиям конкурсной документации, вторая компания отбор комиссии прошла. Однако заказчик, ссылаясь на собственные положения о закупках, решил не заключать с компанией договор и объявить новый конкурс (см. “Ъ” от 11.07.2019). В ГУП объясняли это желанием привлечь к конкурсу нескольких участников. По данным “Ъ”, в тендере также был заинтересован «Эталон ЛенСпецСМУ».

ООО «Фортесс» (51% принадлежит Даниилу Энгельке, еще 49% — Артуру Малахову) зарегистрировано во Всеволожске в 2006 году, выполняло строительные работы в жилых комплексах «Палацио», «Солнечный город», «Чистое небо», «Легенда». Сведений об опыте работы компании в депо в открытых данных не указано. Телефоны компании в пятницу не отвечали. По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), единственная закупка, в которой «Фортесс» принимала участие, состоялась в 2015 году. Тогда компания выиграла тендер на строительно-монтажные работы по клинике для АО «Главное управление обустройства войск» за 72,2 млн рублей.

После этого решения ГУП «Петербургский метрополитен» «Фортесс» обратилась в ФАС, где сочли жалобу обоснованной. Ведомство признало положение о закупках ГУПа противоречащим закону о закупках и обязало организатора заключить договор. В итоге 9 августа ГУП «Петербургский метрополитен» отменил предыдущие протоколы конкурсной комиссии и разместил итоговый документ, в котором говорится, что заказчик заключит договор с «Фортесс». При этом ГУП направил предложение о снижении цены контракта подрядчику, который уменьшил начальную стоимость только на 1,5%, до 4,38 млрд рублей. В ГУПе подчеркнули, что оспаривать решение ФАС в суде «вероятно, не будут». В «Метрострое» не прокомментировали информацию.

Работы по реконструкции депо «Дачное» на проспекте Стачек планируется начать в августе 2019 года и завершить в 2022 году. Реконструкция объекта расширит его площадь на 15%, позволит ремонтировать новый подвижной состав с асинхронными двигателями, а также увеличить скорость и объемы ремонта вагонов, отмечается на сайте ГУП. В рамках первого этапа работ обновят электромашинный цех, второго — производственный корпус. На третьем этапе реконструируют еще один производственный корпус и административные помещения. После работ в депо смогут проводить капитальный ремонт 80 вагонов, средний ремонт 180 вагонов и текущий ремонт 150 вагонов в год (ежегодная мощность на данный момент — до 170 вагонов). Это единственное в петербургском метрополитене ремонтное электродепо, которое работает конвейерным способом.

Юрист НЮС «Амулекс» Галина Гамбург напоминает, что на закупку фактически была подана только одна заявка. Второй участник не прошел комиссию, и конкурс признали несостоявшимся. Заключить договор с единственным участником можно было из-за срочности или если бы он был единственным изготовителем товара, в остальных случаях принимается решение о незаключении контракта, объясняет эксперт. Решение ФАС по спору госпожа Гамбург называет спорным. «223-ФЗ в отличие от 44-ФЗ не регламентирует последовательность действий заказчиков по результатам несостоявшихся закупок»,— говорит она, отмечая, что порядок действий заказчика в этом случае указан в положении о закупке. «Если бы положение о закупках было сформулировано иным образом и позволяло бы в подобной ситуации принять решение о закупке у единственного поставщика, то решение ФАС было бы более убедительным»,— заключает она.

Яна Войцеховская