«Дачное» могут разыграть по-новому

ГУП «Петербургский метрополитен», объявивший конкурс на реконструкцию электродепо «Дачное» за 4,4 млрд рублей, решил не заключать договор с компаниями по итогам тендера. Заявка одного из участников конкурса — ОАО «Метрострой» — была отклонена из-за несоответствия аукционной документации, второй участник конкурса — ООО «Фортесс» (прежнее название «НСК-Механизация»), которое в основном занимается строительством жилых комплексов,— отбор прошел, но ГУП решил не заключать с компанией договор, ссылаясь на несостоявшиеся торги и несрочность работ.

Как следует из протоколов, размещенных на портале госзакупок, ООО «Фортесс» предложило снизить цену контракта на 1,5%, до 4,38 млрд рублей. Ценовая заявка еще одного участника — ОАО «Метрострой» — не была подана, так как 9 июля была признана несоответствующей требованиям конкурсной документации: в частности, неверно заполнены значения ряда технических показателей, не вовремя выдана выписка из реестра саморегулируемых организаций.

«Будем разбираться, потому что окончательно не понятны замечания»,— заявил вчера генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров, комментируя тендер. Компания строила все депо метрополитена, кроме «Южного» (оно должно появиться в Шушарах вместе с вводом станций Фрунзенского радиуса). Изначально генподрядчиком этого объекта был «Трансстрой», затем его сменил «Эталон ЛенСпецСМУ».

Заявка ООО «Фортесс» соответствовала требованиям документации, но договор с компанией ГУП «Петербургский метрополитен» не заключил, закупку признали несостоявшейся. В протоколе свое решение ГУП обосновывает, ссылаясь на один из подпунктов конкурсной документации: если в конкурсе участвовала только одна компания, то комиссия вправе заключить или не заключить договор с единственным участником. «Решение о заключении договора с единственным участником принимается комиссией либо в случае наличия срочной потребности в закупке, либо если поступила заявка единственного участника, являющегося единственным изготовителем товара»,— отмечается в документации. Во всех остальных случаях договор не заключают. В ГУП “Ъ” сообщили, что надеются привлечь несколько участников к новому конкурсу. В «Метрострое» (акционером компании в том числе является Смольный), для которого этот контракт мог стать крупнейшим с 2016 года, где заказчиком выступает город, не прокомментировали участие в другом аукционе.

Телефоны «Фортесс» (51% принадлежит Даниилу Энгельке, еще 49% — доля Артура Малахова) вчера не отвечали. Компания основана в 2006 году, выполняла строительные работы в жилых комплексах «Палацио», «Солнечный город», «Чистое небо», «Легенда».

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 09.07.2019), работы по реконструкции депо на проспекте Стачек, ориентированного на ремонт новых вагонов метро, планируется завершить в 2022 году. После реконструкции в депо смогут проводить капитальный ремонт 80 вагонов, средний ремонт 180 вагонов и текущий ремонт 150 вагонов в год (ежегодная мощность на данный момент — до 170 вагонов). Это единственное в петербургском метрополитене ремонтное электродепо, которое работает конвейерным способом. Ранее завершить реконструкцию планировалось в 2017–2020 годах. При этом, по словам экспертов, в связи с увеличением количества подвижного состава на линиях метрополитена действующих мощностей электродепо недостаточно. По данным комитета по транспорту, всего в городе эксплуатируется шесть депо. Согласно отраслевой схеме развития метрополитена, депо около станций метро «Юго-Западная» и «Ладожская» должны появиться в 2023–2025 годах.

Положения 223-ФЗ позволяют отказаться от закупки до подведения итогов конкурса, говорит юрист «Нафко» Павел Иккерт. Более подробно случаи отказов и условия предусмотрены положениями о закупках самих заказчиков, отмечает он. Например, при соответствии условиям конкурсной документации лишь одного участника и отсутствии фактической возможности проводить оценочную стадию закупки с двумя и более участниками.

По 44-ФЗ отказ от заключения контракта по завершении процедуры со стороны заказчика может быть осуществлен, но только при наличии официального обоснования отказа, добавляет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Однако данная закупка, поясняет эксперт, проводилась по 223-ФЗ, который позволяет заказчику без нарушения закона влиять на итоги конкурсной процедуры путем отказа в заключении контракта неугодному участнику. «Последний может оспорить решение заказчика, но шансы на успех можно оценить как невысокие»,— заключает он.

Яна Войцеховская