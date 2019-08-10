Возможности авиакомплекса «Кинжал» впервые показали на конкурсе «Авиадартс» на АрМИ

В рамках конкурса «Авиадартс» на Армейских международных игр—2019 (АрМИ) были впервые продемонстрированы возможности авиакомплекса «Кинжал», которым оборудованы самолеты МиГ-31К. Кинжал» и Су-57 «обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации» на полигоне Дубровичи во время розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс».

«Во время "Авиамикса" демонстрируются: воздушный бой пара на пару массированные бомбовые удары, ракетные удары с различных видов маневра, высадка тактического десанта посадочным способом и на спусковых устройствах с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н, сброс воды экипажами вертолетов Ми-26, десантирование грузов на точность и многое другое»,— рассказали в пресс-службе Минобороны.

Напомним, соревнования в рамках пятых Армейских международных игр («АрМИ-2019») проходят с 3 по 17 августа. В этом году в «АрМИ-2019» приняли участие более 5 тыс. военных из 36 стран. Торжественная церемония открытия «АрМИ-2019» состоялась в 3 августа в Подмосковье.