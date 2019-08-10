Общее количество задержанных на акции у Гостиного двора превысило 50 человек

В центре Петербурга во время сменяемого одиночного пикета в поддержку активистов Москвы задержано более 50 человек. В настоящий момент в акции у Гостиного двора принимают участие порядка двухсот граждан. Об этом с места событий сообщает корреспондент “Ъ-СПб”.

Ранее дважды был задержан фотокорреспондент “Ъ-СПб” Александр Петросян. Оба раза его отпустили.

Кроме того, неизвестный провокатор вылил жидкость из перцового баллончика на активиста с плакатом. Их обоих увели в автозак.

Напомним, что акции за честные выборы в субботу, 10 августа, проходят во многих городах России.

О том, что происходит в Москве, можно следить в прямой трансляции «Ъ».

Олег Дилимбетов