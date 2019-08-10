«Со сцены звучали обращения к людям в бронежилетах и касках»

На митинге «Вернем себе право на выборы» в Москве, по данным МВД, собралось 20 тыс. человек. По информации же волонтеров «Белого счетчика», эта цифра в два раза выше. Кроме того, ранее мэрия заявила, что музыкальные выступления групп «Кровосток», Face и IC3PEAK незаконны, так как они не согласованы. Организаторы, в свою очередь, не намерены отменять музыкальную часть митинга. На проспект Сахарова уже пришли журналист Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, блогер Данила Поперечный и писательница Людмила Улицкая. Корреспондент "Ъ FM" Петр Пархоменко рассказал о происходящем ведущему Рамазу Чиаурели.

— Насколько все спокойно?

— Пока, по крайней мере, все довольно спокойно. По поводу численности собравшихся я хотел отметить, что с высокой долей вероятности реальное количество людей значительно больше. Дело в том, что, разумеется, и МВД, и «Белый счетчик» считают людей, которые прошли через рамки. Между тем, достаточно много тех, и я в их числе, кого пропустили без рамок, как бы сбоку от них. Сотрудники полиции организовывали такой обход, и там с минимальным досмотром или даже без такового пропускали довольно большие группы людей. Очевидно, что они остались неучтенными. В целом же, практически полностью заполнен тот участок проспекта Сахарова, который отведен для этой акции. К сожалению, здесь не очень хорошо со звуком. Я нахожусь примерно в центре этой площадки, и довольно плохо слышно выступающих. Тем не менее, люди не расходятся.

Одним из ораторов стал рэпер Face, который призвал допустить независимых кандидатов до выборов и отпустить тех из них, кто задержан, из мест лишения свободы.

— Сообщается, что была задержана Любовь Соболь, еще не успевшая даже выйти из центра сбора подписей. Более того, это все произошло после заявления организаторов митинга о том, что политик и ее сторонники планируют какие-то провокации на сегодняшнем митинге. Эти новости доходят ли до Сахарова? И если доходят, то как люди на них реагируют?

— Новости плохо, но доходят, потому что ужасно работает связь, практически совсем не работает интернет, голосовая связь тоже работает с перебоями. По поводу задержания Любови Соболь, об этом в какой-то момент рассказали и со сцены. Собравшиеся на это отреагировали, люди негодовали, скандировали «Отпускай», «Допускай» и так далее.

Кроме того, достаточно много со сцены было обращений к сотрудникам полиции. В основном они носили такой примирительный характер, когда ораторы, обращаясь к людям в бронежилетах и касках, говорили: «Мы вам не враги и собрались здесь мирно».

Кстати, я достаточно много видел плакатов, на которых было написано, например, «Мы без оружия» или «Мы пришли мирно».

То есть многие собравшиеся подчеркивают, что это мирный протест, а не попытка организации каких-то беспорядков или чего-то такого.

— Как себя ведут правоохранители?

— Я бы не сказал, что они ведут себя агрессивно, и, в общем, в некоторых случаях они даже поступают разумно. В частности, то, о чем я рассказывал — когда полицейские поняли, что слишком большие очереди скапливаются у рамок, то организовали какие-то дополнительные пути прохода на территорию митинга. И, в целом, с точки зрения рядового посетителя этого мероприятия, все спокойно, каких-то инцидентов или стычек я не наблюдал, как и задержаний людей.