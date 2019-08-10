В Гонконге полиция применила газ для разгона протестующих

В пригородном районе Тай По в Гонконге сегодня, 10 августа, проходит очередная антиправительственная акция. Мероприятие не согласовано с властями. По данным AP, на акцию пришли «сотни людей», точное число пока не известно. Полиция попыталась разогнать протестующих, применив против них слезоточивый газ, передает Reuters.

Как уточняет AP, протесты в Гонконге идут девятую неделю. Они не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают оппозиционеры, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Демонстрантов поддержали работники транспорта и госслужащие.

Подробности — в публикации “Ъ” «Гонконг бастует против Китая».