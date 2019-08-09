После новых взрывов на арсенале в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края повторно ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после новых взрывов на военном арсенале в деревне Каменка. Число пострадавших выросло до десяти человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

Новые взрывы на военном складе прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара 5 августа. Минобороны сообщило, что ЧП произошло из-за грозы: заряды сдетонировали после того, как молния попала в один из снарядов.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».