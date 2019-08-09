Знаки препинания не вписываются в диалоги Как люди реагируют на пунктуацию в интернете

Классическая пунктуация в интернете не работает, а точка воспринимается как знак грубости или агрессии, выяснили лингвисты. Как сообщает «Би-би-си», подчеркнутое соблюдение правил пунктуации часто создает ощущение высокомерного тона собеседника.

Дело в том, что в интернете человек не может выразить свое настроение или эмоции как при личном общении или беседе по телефону. Поэтому приходится прибегать к новым средствам выразительности, считает медиаисследователь, преподаватель департамента интегрированных коммуникаций Высшей школы экономики Ольга Соловьева: «Самая большая проблема интернет-коммуникации — это отсутствие социальных знаков, которые позволяли бы нам дополнить образ собеседника, задать контекст ситуации, в которой происходит общение. При личном взаимодействии мы видим позу, взгляд, выражение лица человека — все эти невербальные сигналы, которые позволяют делать выводы о настроении, целях. В интернете же нам приходится ориентироваться исключительно на вербальные знаки.

И при этом разные средства коммуникации обладают разными средствами для выражения. В мессенджерах есть возможность прислать фотографию, стикер, добавить эмодзи. При этом официальная переписка воспринимается иначе. Например, точка в e-mail от делового партнера или начальника не будет вызывать вопросов, потому что контекст очевиден. А точка в конце предложения от романтического партнера вызывает некоторые сомнения. Контекст более флюидный, без дополнительных сигналов нам просто сложно сориентироваться в ситуации. Именно поэтому исследователи советуют для решения сложных задач выбирать каналы коммуникации с более насыщенными средствами для выражения тех самых социальных знаков и возможностью дополнить как-то контекст ситуации».

Точка в конце предложения далеко не для всех в интернете представляется как выражение эмоции. Соблюдение всех правил пунктуации при общении выражает уважение к собеседнику, отмечает доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин: «Мы в интернете общаемся иначе, чем в обычном письме.

Интернет — это письменная форма устной коммуникации. Ведь там очень часто с помощью разных знаков препинания и эмодзи мы пытаемся выразить наши эмоции. Допустим, когда человек печатает букву “а” 10 раз, получается проявление определенной эмоциональной стороны.

Знаки — это на самом деле нота, под которую играется человеческое общение. Надо сказать, что здесь абсолютизированный очень взгляд, что знаки выполняют функцию агрессии. Я часто смотрю и соцсети, и комментарии, все-таки знаки есть, и они проявляют некое уважение к собеседнику, потому что без них очень трудно обойтись».

Интернет все больше проникает в повседневную жизнь россиян. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, интернет-сленг в своей речи постоянно использует почти каждый четвертый житель страны.

Глеб Силко