Минкульт разработал правила работы кинотеатров

Министерство культуры разработало поправки, которые на законодательном уровне закрепляют правила работы и посещения кинотеатров. Проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Кинотеатры обяжут:

обеспечивать безопасность и поддерживать необходимый уровень технического оснащения;

оповещать зрителей о действиях в случае угрозы и чрезвычайной ситуации и организовывать эвакуацию;

соблюдать закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

утверждать правила посещения кинотеатров локальными документами.

В правилах посещения кинотеатров должно говориться о запрете проноса в помещение оружия и боеприпасов, колющих и режущих предметов, взрывчатых и ядовитых веществ и т. д. Кинотеатры при этом вправе включить в свои правила запрет на пиротехнику, громоздкие вещи, мешающие посетителям, свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки (за исключением тех, что были приобретены в специальных заведениях на территории кинотеатра), а также на проход в грязной одежде.

Помимо этого, предлагается закрепить запрет на фото-, аудио- и видеосъемку. В документе также отражено право зрителей на возврат денег в случае отмены показа или некачественную демонстрацию фильма с нарушениями (обратиться не позднее, чем через пять дней после посещения кинотеатра).

Подробнее о новых правилах читайте в публикации “Ъ” «Кинозрителям запретят курицу-гриль».