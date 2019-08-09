Россия просит США отказаться от «использования террористов в геополитических целях»

«Созданию надежного заслона распространению терроризма с Ближнего Востока помог бы отказ известной группы стран во главе с США от практики использования террористов в своих геополитических целях и формирование подлинно универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН, что остается одним из приоритетов России» — так в МИД России отреагировали на просьбу “Ъ” прокомментировать выводы доклада Пентагона о ситуации в Сирии и Ираке, опубликованного на этой неделе.

Напомним, что доклад генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна охватывает деятельность антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии в рамках операции «Непоколебимая решимость» с начала апреля по конец июня. Согласно документу, число боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) в Ираке и Сирии колеблется от 14 тыс. до 18 тыс. человек, включая 3 тыс. иностранцев.

При этом не исключается, что численность группировки может быть гораздо выше с учетом спящих ячеек, подполья и продолжающейся вербовки террористов как в социальных сетях, так и на территории лагерей беженцев в Сирии. Согласно выводам доклада, на борьбу с ИГ повлиял частичный вывод американских войск из Сирии, трения между курдским и арабским населением на восточном берегу реки Евфрат, которые подогреваются в том числе Россией, а также разногласия между курдами и центральным правительством в Ираке.

«Ликвидацию террористического "гнезда" может обеспечить лишь нормализация ситуации в регионе, которая включала бы снижение конфронтации, урегулирование всех имеющихся проблем политико-дипломатическими методами на основе международного права и при центральной роли ООН, формирование там инклюзивной архитектуры мира и безопасности»,— заявили в МИД РФ.

В Москве отметили, что в ряде случаев разделяют оценки американского оборонного ведомства в отношении террористических угроз в регионе. «Вместе с тем вынуждены признать, что в целом доклад не лишен заявлений в духе известных пропагандистских шаблонов администрации США»,— заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИДе напомнили, что террористы ИГ и других группировок были вытеснены из ключевых районов Сирии «совместными усилиями России, Ирана и сирийского правительства», но в неподконтрольной сирийским властям зоне деэскалации Идлиб сохраняется активность «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

По данным МИД РФ, в настоящее время только боевые подразделения ИГ в Ираке насчитывают около 12 тыс. бойцов. В состав международного террористического «интернационала» входят граждане порядка 41 государства, преимущественно из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также России и стран СНГ. В МИДе напомнили, что после ликвидации основных очагов террористических группировок ИГ местные силовые структуры перешли к активным мероприятиям по выявлению и уничтожению разрозненных «спящих ячеек», которые продолжают вести диверсионную и вербовочную деятельность на территории страны. «Основная часть игиловского подполья сосредоточена в зоне так называемого суннитского треугольника (провинции Найнава, Салах-эд-Дин и Анбар), а также провинциях Дияла и Киркук. В последнее время фиксируются случаи распространения террористической угрозы и на юго-восток страны — провинции Вавилон, Васит, Ди Кар, Мейсан и Басра»,— сказали “Ъ” в МИДе.

«С учетом существующей теругрозы в регионе возрастает значение укрепления координации и антитеррористического взаимодействия военных России, Ирака, Ирана и Сирии в рамках Багдадского информационного центра, а также сотрудничество Ирака и Сирии по уничтожению остатков террористических группировок на иракско-сирийской границе»,— подчеркнули в ведомстве.

Подробнее о докладе Гленна Файна читайте в материале “Ъ” «Террористы набираются сил».

Марианна Беленькая