ВТБ строит неорганические планы

Отчетность ВТБ за первое полугодие оказалась хуже ожиданий рынка. Несмотря на это, банк сохранил ранее обнародованный позитивный прогноз по показателям на конец 2019 года. Менеджмент считает, что это возможно благодаря разовым сделкам, которые могут быть осуществлены до конца года. Аналитики отмечают, что органическим путем достигнуть такого результат невозможно.

ВТБ в четверг обнародовал отчетность за шесть месяцев 2019 года по МСФО. Если аналитики полагали, что чистая прибыль банка сократится за полугодие по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 12,9%, до 85,8 млрд руб., то по факту прибыль упала на 23%, до 76,8 млрд руб. Бумаги ВТБ сразу после публикации отчетности потеряли более 1%, в то время как индекс Московской биржи вырос на 1%. Отчасти снижение прибыли ВТБ произошло в результате опережающего роста процентных расходов по отношению к процентным доходам из-за относительно высокой стоимости привлекаемых банком средств. На финансовый результат повлияли и валютные активы — из-за укрепления рубля банк получил свыше 20 млрд руб. убытка.

Тем не менее ВТБ сохранил прогноз по прибыли за 2019 год на уровне 200 млрд руб., по росту корпоративных кредитов — на 5%, розничных кредитов — примерно на 20%, по чистой процентной марже — на уровне 3,5%.

«Мы ожидаем завершения ряда крупных сделок, которые сгенерируют в прочем доходе ряд позитивных эффектов, которые позволят выйти на таргет в 200 млрд руб.»,— заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В частности, банк планирует продать долю в Tele2 «Ростелекому».

Банк достаточно убедительно показал, как они планируют результаты по прибыли, что позволяет ориентироваться на его прогнозы по прибыли, говорит старший аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. Так, если во втором квартале ВТБ получил часть убытка от укрепления рубля, то сейчас ситуация с курсом рубля обратная, что позволит банку избежать убытков от операций с валютой, добавляет он. Кроме того, он ожидает роста процентного дохода и комиссионного дохода. Также ВТБ может достичь агрессивных планов по прибыли за счет снижения резервов на потери по ссудам. По его словам, менеджмент банка показал «разные опции выхода на эти показатели, в том числе в результате улучшения процентной маржи, ускорения комиссионного дохода, завершения ряда крупных сделок».

Аналитик банка «Уралсиб» Наталия Березина считает, что ВТБ действительно может восстановить маржу. Способствовать этому будет снижение стоимости фондирования на фоне как уже состоявшегося снижения ключевой ставки, так и прогнозируемого. Кроме того, маржу может поддержать рост доли розничных и рублевых корпоративных кредитов. При этом для достижения прогнозируемого банком уровня 3,5% по итогам года во втором полугодии ВТБ должен будет вывести его на уровень порядка 3,7% против 3,3% в первом полугодии. По ее словам, это выполнимо, но итоговый уровень может оказаться и чуть меньше.

Некоторые эксперты выразили больший скепсис в возможностях ВТБ по достижению указанных показателей. Так, аналитик Газпромбанка Андрей Клапко ожидает чистую прибыль банка на уровне 183,5 млрд руб. к концу года. Его оценка учитывает рост процентных и комиссионных доходов, но не учитывает эффекты от разовых сделок. «ВТБ действительно периодически проводит сделки с активами, приносящие доход,— поясняет господин Клапко.— Но аналитики такие единовременные доходы в свои модели не закладывают. Сделки, например, могут и не состояться до конца года». Органическим путем без единовременных факторов, учитывая результаты первого полугодия, по его словам, достичь чистой прибыли в 200 млрд руб. ВТБ невозможно.

Виталий Солдатских