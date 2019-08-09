«У "Почты", как известно, женское лицо»

Председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин рассказал “Ъ” о подготовке к акционированию и созданию совета директоров «Почты России».

— Когда будет окончательно утвержден состав совета директоров «Почты России»?

— Создание совета директоров предусмотрено законом об акционировании «Почты России», который был подписан еще в прошлом году. Окончательное решение по составу совета будет принимать правительство, но нужно отметить, что впервые законодательно прописано, что в него должны войти представители работников в лице профсоюза.

Сейчас некоторые компании, например, АвтоВАЗ, по собственной инициативе включают представителей трудового коллектива в совет директоров, но в таком случае есть риски того, что в перспективе они могут быть исключены из состава совета. Учитывая социальную значимость «Почты России», чрезвычайно важно, что требование о включении в совет представителей работников прописано законодательно. Напомню, что сейчас в «Почте России» трудится около 350 тыс. человек. С 1 августа они получают оповещения о переводе их из ФГУПа в АО, создание которого должно завершиться к 1 октября.

— В чем будут основные функции совета директоров?

— Они все прописаны в законе об акционировании «Почты России».

— Будете ли вы ставить вопрос об увеличении заработной платы сотрудникам «Почты России» в рамках работы в совете?

— Конечно, вопросы увеличения оплаты труда почтовым сотрудникам поднимались неоднократно, в том числе на встрече руководства «Почты России» с президентом РФ Владимиром Путиным. Уже в этом году началась программа по увеличению на 20% заработной платы работникам основного производства «Почты России», это около 210 тыс. человек. Такая масштабная акция проходит впервые и делает честь руководству компании.

Безусловно, уровень заработных плат всегда оставался вопросом номер один для профсоюза работников связи, и в случае моего вхождения в совет директоров почтового предприятия мы будем поднимать этот вопрос, как и вопрос охраны труда. У «Почты», как известно, женское лицо: около 300 тыс. сотрудников компании — женщины. И вопрос обеспечения для них лучших условий труда также будет ставиться мной в рамках совета директоров.

— Не последует ли за акционированием предприятия сокращение сотрудников?

— Мы участвовали в подготовке закона, и принципиальным было решение прописать в нем, что ни сокращения числа сотрудников, ни сокращения числа отделений связи не последует. Будут сохранены все отделения, в том числе убыточные и расположенные в малых населенных пунктах.

— Как, на ваш взгляд, компания может решить проблему убыточности отделений?

— Много лет я занимался проектом создания Почта-банка, и с момента запуска он показал очень хорошие результаты. Пункты Почта-банка базируются на отделениях «Почты России» и положительно влияют на эффективность последних. В перспективе сеть Почта-банка должна распространиться на все отделения, даже расположенные в самых отдаленных регионах. В том числе благодаря этому удастся повысить рентабельность отделений «Почты России».

Интервью взяла Юлия Тишина