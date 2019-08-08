Комиссия Совета федерации подготовит список мест, где нельзя проводить митинги

Комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета подготовит перечень мест в российских городах, где разрешено и запрещено проводить митинги. «Чтобы исключить субъективизм и чтобы все знали, что в нашем населенном пункте митинг можно проводить здесь, а вот здесь, здесь и здесь — ни при каких обстоятельствах, уж извините»,— сказал глава комиссии Андрей Климов на заседании рабочей группы по выборам в Мосгордуму (цитата по ТАСС).

Господин Климов считает, что Москва должна выделить специальные площадки для проведения акций. Соответствующие поправки планируется подготовить к сентябрю.

Напомним, массовые протесты в центре Москвы начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что подписи забраковали необоснованно, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

Одна из протестных акций прошла 27 июля, она была несанкционированной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1,3 тыс. задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа, она разрешена властями.

Как власти отреагировали на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».