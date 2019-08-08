ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американской Apple по заявлению «Лаборатории Касперского». Apple потребовала ограничить функциональность приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, усмотрев в нем риски нарушения безопасности пользователей.

После изучения материалов дела ФАС пришла к выводу, что действия Apple «содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», следует из сообщения на сайте регулятора. Рассмотрение дела назначено на 13 сентября 2019 года.

«Лаборатория Касперского» обратилась с жалобой в ФАС на ограничения со стороны американской корпорации 19 марта.

Компания указывала, что Apple потребовала ограничить функциональность приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids на iOS, хотя ранее претензий к нему не возникало.

Сама Apple в iOS 12 представила инструмент Screen Time с похожими функциями.

ФАС также приводит данные СМИ, которые ранее сообщали, что еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру также столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time. В частности, украинский разработчик Kidslox и испанский Qustodio подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию.

В Apple сообщили, что недавно удалили несколько приложений с функцией родительского контроля из App Store, поскольку они ставят под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей.

«Некоторые из этих приложений используют глубоко проникающую технологию Mobile Device Management (MDM), которая предоставляет сторонний контроль и доступ к устройству, а также к важнейшей информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете»,— пояснили в Apple.

По словам представителя компании, установка контроля MDM на устройстве клиента очень рискованна и является явным нарушением политики App Store.

«Помимо контроля, которое приложение получает над устройством пользователя, исследования показали, что профили MDM могут использоваться хакерами для получения доступа в злонамеренных целях»,— отмечает он. Компания предоставила разработчикам 30 дней для размещения обновления. «Несколько разработчиков выпустили обновления, чтобы привести свои приложения в соответствие с нашей политикой»,— отметили в Apple.

Если в действиях Apple будут усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением, компании грозит штраф в размере от 1% до 15% суммы выручки от реализации конкретного товара или услуги, в конкретном случае приложения Screen Time, пояснил партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. «Трудность в конкретном случае заключается в том, что приложение распространяется бесплатно, поэтому сейчас говорить о том, каким именно может быть размер штрафа, а главное, каким образом ФАС будет его рассчитывать, преждевременно»,— отмечает он. ФАС также может потребовать допустить продукт для скачивания пользователями, но поскольку юрисдикция ведомства ограничена территорией России, нарушение со стороны Apple не будет устранено во всем мире, предупреждает эксперт.

«Даже в случае, если ФАС примет решение о том, что в действиях Apple есть состав административного нарушения, это решение можно обжаловать в суде, которому необходимо будет предоставить доказательство того, что компания не злоупотребляла доминирующим положением на рынке. На практике сделать это достаточно сложно»,— отмечает господин Иккерт.

Apple и Google в качестве разработчиков мобильных операционных систем и владельцев магазинов приложений регулярно привлекаются к ответственности во всем мире.

Например, в США Верховный суд разрешил подавать иски к Apple в связи с нарушением интересов сторонних разработчиков не только им самим, но и рядовым пользователям, напоминает Павел Иккерт. В России в отношении Apple за злоупотребление доминирующим положением на рынке ремонта мобильных телефонов возбуждалось дело в 2016 году, ранее к компании возникали претензии в рамках расследования дела о ценообразовании на новые устройства.

Юлия Тишина