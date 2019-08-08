Футбольный агент Владимир Леонченко вошел в наблюдательный совет воронежского «Факела»

Как стало известно «Ъ-Черноземье», по итогам заседания наблюдательного совета воронежского ФК «Факел» (представляет регион в Футбольной национальной лиге) 2 августа, в него вошел известный футбольный агент Владимир Леонченко. Ранее, напомним, в облправительстве сообщали, что в ходе заседания о текущей деятельности и планах по развитию клуба рассказывали генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе и помощник главного тренера Владимир Леонченко. Источники «Ъ-Черноземье» в спортивном сообществе региона уточнили, что господин Леонченко стал заместителем председателя совета наряду со спикером облдумы Владимиром Нетесовым. Возглавляет совещательный орган губернатор Воронежской области Александр Гусев. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в «Факеле», Владимир Леонченко не числится в штате клуба и работает советником на общественных началах.

Владимир Леонченко родился 11 апреля 1972 в Москве. Воспитанник футбольной школы столичного «Динамо», начавший профессиональную карьеру во взрослой команде клуба «Ростсельмаш» в 1993 году на позиции защитника. В 1994-м подписал контракт с московским «Локомотивом», но в основной состав так и не прошел, а в 1995 году перешел в московское «Торпедо». В нем провел большую часть своей карьеры, вплоть до 2003 года. В основном играл на позиции полузащитника, стал капитаном команды (лишь в период с 1997 по 1999 годы отправлялся в аренду в ярославский «Шинник»). Затем подписал контракт с пермским «Амкаром». В 2006-2007 годах выступал за владикавказскую «Аланию», а затем за грозненский «Терек», после чего завершил карьеру футболиста. Всего в чемпионате России в составе пяти команд сыграл более 280 матчей, забив 34 гола. В 2008 году возглавил профсоюз российских футболистов и тренеров. В январе 2009-го стал помощником главного тренера «Томи» Валерия Непомнящего в качестве селекционера. Затем занимался агентской деятельностью. В «Факеле» с июля 2019-го.

О том, что обсуждают члены наблюдательного совета, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Факел'' греется на арене».

Андрей Цветков, Александр Прытков