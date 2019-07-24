Радий Хабиров: БСК согласилась на Куштау по чисто экономическим причинам

Башкирская содовая компания группы «Башхим» согласилась на разработку для сырьевых нужд шихана Куштау, не имеющего статуса памятника природы, из «чисто экономических» причин, сообщил сегодня журналистам врио главы Башкирии Радий Хабиров. Это была «чистая экономика», сказал он.

Врио главы отметил, что провел в переговорах с БСК много времени. «У них была принципиальная позиция (разрабатывать шихан Торатау, имеющий статус памятника природы.— "Ъ-Уфа"), тем более, что решения по возможностям Торатау были приняты выше»,— напомнил он позицию БСК.

Однако после того, как «экономисты с цифрами, фактами сидели, считали», а республиканские власти взяли на себя ответственность за «расшивание проблем» и рисков, связанных с разработкой Куштау, компания согласилась на компромиссный вариант, следовало из ответа Радия Хабирова.

«Их послушаешь, и в этом есть доля правды, — они живут в очень конкурентной среде,— отметил Радий Хабиров.— К сожалению, там, где наши западные партнеры конкурируют за счет увеличения производительности труда, мы пытаемся конкурировать за счет более дешевых природных и трудовых ресурсов». Разработка Торатау, по оценке врио главы была бы для БСК самым выгодным и простым вариантом восполнения сырьевой базы, так как там «поставил экскаватор и все: самого высокого качества сырье».

При разработке же Куштау «существует целый комплекс проблем, которые еще нужно расшивать», и «это будет немножко другая экономика — много побочных расходов на выработку породы, много примесей, вскрышные работы — все это будет сказываться на стоимости», отметил он.

Компромиссный вариант передачи в разработку Куштау, признает Радий Хабиров, «вредит и, наверное, будет вредить» его политическому рейтингу. «Я просто очень надеюсь, что нам в рамках нашей политической устойчивости из этой небольшой, но сильно политизированной проблемы удастся убрать политику. Если политику оттуда уберем, Стерлитамак будет обеспечен сырьем, предприятие будет работать, тысячи семей будут приносить домой заработную плату»,— сказал он.

Наталья Павлова