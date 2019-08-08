Школьников приобщат к Основному закону в стихах Как писатели оценили отрывки из «детской» Конституции

Для детей выпустят Конституцию в стихах и картинках. Предполагается, что книгу будут изучать школьники от 8 до 14 лет на факультативных занятиях. В ней в стихотворной форме пересказываются ключевые пункты Основного закона. Составителями выступили эксперты Совета федерации, Ассоциации юристов, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ. Они уверены, что издание поможет школьникам лучше понять Конституцию.

В Telegram-каналах пишут, что инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Газета «Известия» опубликовала отрывки из детской Конституции. Строчки объясняют основы несения военной службы, уплаты налогов и права на сохранение родного языка:

«Когда в твоей защите будет Нуждаться Родина твоя, Рука агрессора нависнет, Сгустятся в небе облака, Ты на ее защиту встанешь, И в руку ты ружье возмешь И будешь защищать Россию, А может, за нее падешь». «И как в партнерских отношеньях От вас обязанностей ждут: Платить налоги регулярно, Ведь гражданами нас зовут». «И кто законы нарушает, Наказан будет тот всегда, А кто закона вдруг не знает, Ответит все равно сполна». «Теперь война на Украине, Где русских тоже много есть, А им язык их запретили И разожгли войну и месть».

“Ъ FM” попросил известных российских писателей оценить стихи из «детской» Конституции:

Григорий Остер: «Взрослые дяди и тети предсказывают восьмилетним детям, как рука агрессора нависнет, и в руку они возьмут ружье и будут защищать Россию, а может, за нее падут. Начинать изучение Конституции с того, что каждый наш малыш должен быть готов отдать свою маленькую жизнь за великое и могучее государство, это хуже педофилии. Ведь государство и нужно человеку только для того, чтобы защищать и охранять его права. Гражданам младшего возраста надо еще в детском саду объяснять: никакие, даже самые заманчивые идеи и цели не могут оправдать нарушение государством прав и свобод граждан».

Дмитрий Быков: «Дети и так изучают Конституцию в школе. Какие-то люди, которые совершенно не умеет писать стихи и, вероятно, никогда этим не занимались, с каким-то откровенно издевательским и абсурдистским подходом к делу изложили основные законы и это решили продемонстрировать как образец пропаганды. Ребенка невозможно заставить. Дети не будут это читать, они по первой строчке поймут, что это ерунда, и отнесутся к этому примерно так же, как мы в свое время относились к плакату в нашей школьной столовой: “Хлеб к обеду в меру бери, хлеб драгоценный, им дорожи”».

Захар Прилепин: «Идея мне симпатична, а исполнение безобразно. Почему бы детям не знать Конституцию? Просто вопрос в том, что срифмовано плохо. Я бы оштрафовал того человека, который этим занимается. Я сам за любую государственную милитаристскую и прочую пропаганду, ничего в этом дурного не нахожу. Не в порядке прославление сталинизма, но любые детские военные вещи, которые делались тогда, исполнены на сверхневозможном уровне, мы до сих пор это поем и плачем. А то, что сегодня у нас делается, это все ужасно, просто чудовищно. Планка качества понижена просто безобразным образом».

Предполагается, что Конституция для детей будет издана в августе. Так, например, власти Ивановской области сообщили СМИ, что будут использовать пособие.