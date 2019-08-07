«Это не первая попытка пристегнуть школьников к правильным тезисам»

«Теперь война на Украине, где русских тоже много есть»,— это строки из так называемой «детской» Конституции. Учебное пособие по изучению Основного закона страны в стихах и с яркими иллюстрациями планируется выпустить для российских школ. Цель проекта — повышение правосознания юных граждан. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть в очередной раз пытается отвадить молодежь от протестных настроений.

Давно не было патриотического креатива. И вот, пожалуйста — с места в карьер. Конституция для детей, да еще и в стихах. Что-то вроде детской библии. На это намек, что ли? Сей труд рекомендован детям от 8 до 14 лет с последующим изучением на факультативных занятиях. То есть учащимся придется еще и оставаться после уроков, для того чтобы постичь тонкости российского Основного закона. Хотя при ближайшем рассмотрении собственно к Конституции все эти рифмы имеют несколько опосредованное отношение. Это больше можно назвать некой разновидностью политинформации, цель которой — ознакомить детей с задачами текущего исторического момента. Там есть, например, такие строки: «Теперь война на Украине, где русских тоже много есть. А им язык их запретили и разожгли войну и месть».

Кроме того, подрастающее поколение призывают исправно платить налоги, чтобы быть в партнерстве с государством. И, подобно первым пионерам, быть готовыми дать отпор агрессору и даже отдать свою собственную жизнь за Россию. Telegram-каналы приписывают авторство проекта спикеру Госдумы. Как известно, Вячеслав Володин занимается предполагаемой конституционной реформой, да к тому же еще и тяготеет к стихосложению. Может быть, не дают покоя лавры Владислава Суркова, некогда соперника по политическому блоку, а также автора романов и песен. Или, опять же, согласно конспирологическим версиям, Володин пытается так утвердить свое влияние, получив лавры главного идеолога вертикали.

Это уже не первая попытка пристегнуть школьников к правильным тезисам. Ранее детям дарили подарки: пеналы, ранцы с логотипом «Единой России» или дневники, где перечислялись достижения Владимира Путина. Но «детская» Конституция — это что то новое. Обращает на себя внимание, что это все проходит на фоне протестов.

Понятно, что хочется отвадить молодежь от митингов. Только вот как бы не вышло наоборот. Чем больше будет подобных шедевров, тем выше опасность роста численности протестных акций.

В целом налицо все приметы политического кризиса. Раньше было «хотели как лучше, а получались как всегда». А теперь, что ни делай, получается откровенно плохо. Или, как можно трактовать рифму, не знаешь закон — ответишь сполна. Но «детская» Конституция — это пока цветочки. Ягодки впереди: Госдума выходит на тропу войны с мировой закулисой, так что жди нового креатива. Как мы видим, детская тема уже вовсю эксплуатируется. Так что «детская» Конституция — это пока невинная разминка.