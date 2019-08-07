«Это не первая попытка пристегнуть школьников к правильным тезисам»

«Теперь война на Украине, где русских тоже много есть»,— это строки из так называемой «детской» Конституции. Учебное пособие по изучению Основного закона страны в стихах и с яркими иллюстрациями планируется выпустить для российских школ. Цель проекта — повышение правосознания юных граждан. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть в очередной раз пытается отвадить молодежь от протестных настроений.
Давно не было патриотического креатива. И вот, пожалуйста — с места в карьер. Конституция для детей, да еще и в стихах. Что-то вроде детской библии. На это намек, что ли? Сей труд рекомендован детям от 8 до 14 лет с последующим изучением на факультативных занятиях. То есть учащимся придется еще и оставаться после уроков, для того чтобы постичь тонкости российского Основного закона. Хотя при ближайшем рассмотрении собственно к Конституции все эти рифмы имеют несколько опосредованное отношение. Это больше можно назвать некой разновидностью политинформации, цель которой — ознакомить детей с задачами текущего исторического момента. Там есть, например, такие строки: «Теперь война на Украине, где русских тоже много есть. А им язык их запретили и разожгли войну и месть».
Кроме того, подрастающее поколение призывают исправно платить налоги, чтобы быть в партнерстве с государством. И, подобно первым пионерам, быть готовыми дать отпор агрессору и даже отдать свою собственную жизнь за Россию. Telegram-каналы приписывают авторство проекта спикеру Госдумы. Как известно, Вячеслав Володин занимается предполагаемой конституционной реформой, да к тому же еще и тяготеет к стихосложению. Может быть, не дают покоя лавры Владислава Суркова, некогда соперника по политическому блоку, а также автора романов и песен. Или, опять же, согласно конспирологическим версиям, Володин пытается так утвердить свое влияние, получив лавры главного идеолога вертикали.
Это уже не первая попытка пристегнуть школьников к правильным тезисам. Ранее детям дарили подарки: пеналы, ранцы с логотипом «Единой России» или дневники, где перечислялись достижения Владимира Путина. Но «детская» Конституция — это что то новое. Обращает на себя внимание, что это все проходит на фоне протестов.
В целом налицо все приметы политического кризиса. Раньше было «хотели как лучше, а получались как всегда». А теперь, что ни делай, получается откровенно плохо. Или, как можно трактовать рифму, не знаешь закон — ответишь сполна. Но «детская» Конституция — это пока цветочки. Ягодки впереди: Госдума выходит на тропу войны с мировой закулисой, так что жди нового креатива. Как мы видим, детская тема уже вовсю эксплуатируется. Так что «детская» Конституция — это пока невинная разминка.
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