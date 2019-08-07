Экс-замначальника воронежского ГУ МВД задержан на 48 часов по делу о взятке

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Воронежской области Александр Коротеев задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК, сегодняшнюю ночь он проведет в ИВС. Соответствующее решение принял следователь второго отдела регионального СКР, в производстве которого находится уголовное дело против полковника. По данным «Ъ-Черноземье», на допросе Александр Коротеев отказался признать вину в получении крупной взятки (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело было возбуждено 31 июля – спустя два дня после выхода высокопоставленного полицейского на пенсию по выслуге лет. По версии следствия, взяткодателем выступил экс-начальник ОМВД России по Новоусманскому району Анатолий Уваров, который «не ранее октября 2018 года» попросил полковника оказать ему содействие в продвижении по службе. Александр Коротеев согласился, и коллеги сошлись на взятке «в виде услуг имущественного характера» – доставке стройматериалов и строительстве бани в селе Князево Рамонского района. В общей сложности подчиненный оплатил работы на сумму 242 тыс. руб.

Напомним, Анатолий Уваров сам находится под следствием: в марте СКР возбудил против него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что подполковник принудил предпринимателя установить в ОМВД служебные ворота стоимостью 280 тыс. руб. Полицейский признал вину, в конце апреля его уволили со службы в связи с проступком.

Подробнее о деле против Александра Коротеева читайте в материале “Ъ” «Следствие отозвало полковника с пенсии».

Андрей Прах