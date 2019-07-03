Wildberries заработала на новинках Продажи компании за полгода выросли почти на 80%

Крупнейшая российская онлайн-площадка WIldberries в январе—июне этого года увеличила продажи почти на 80%, до 85 млрд руб. Рост в компании объясняют вводом новых категорий: электроники, оргтехники и продуктов питания.

По итогам первых шести месяцев 2019 года продажи Wildberries выросли на 79%, до 85 млрд руб., сообщила компания. Количество заказов за тот же период увеличилось в два раза, до 65 млн штук, а число покупателей — на 85%.

Директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко связывает динамику с ростом собственной сети пунктов выдачи заказов на 1,8 тыс., до 4,7 тыс. точек, и расширением ассортимента. Так, на Wildberries появились новые товары в категориях DIY, офисной техники и расходных материалов, компьютерных комплектующих, продуктов питания, косметики и парфюмерии, перечисляет топ-менеджер.

Самой быстрорастущей категорией в январе—июне стала электроника, продажи которой увеличились на 617%.

Продажи оргтехники выросли на 581%, товаров для домашних животных — на 403%, продуктов питания — на 394%.

Для сравнения: по итогам первых шести месяцев 2018 года оборот Wildberries вырос на 61%, до 48 млрд руб., количество заказов увеличилось на 53%.

Wildberries — крупнейший интернет-магазин в России, был основан в 2003 году Татьяной и Владиславом Бакальчуками. На площадке доступны одежда, обувь, бытовая техника и электроника, ювелирные изделия и пр. В 2018 году, по собственным данным, оборот Wildberries вырос на 72%, до 118,7 млрд руб. Forbes в январе оценил состояние госпожи Бакальчук более чем в $1 млрд, что соответствует второму месту в рейтинге богатейших женщин в стране.

Никита Щуренков