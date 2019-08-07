Торговый центр в Приозерске действовал без разрешения на ввод в эксплуатацию

Приозерская городская прокуратура выявила факт незаконного использования торгово-бытового комплекса на улице Ленина, д.34 А. Объект является местом массового пребывания граждан, его помещения сдаются в аренду для размещения магазинов. При этом владелец до сих пор не получил от уполномоченных органов предусмотренного законом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в надзорном ведомстве.

По факту нарушения городской прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено административное дело. Рассматривается вопрос о направлении в суд искового заявления о приостановки деятельности торгово-бытового комплекса до получения разрешения на ввод.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сразу три торговые организации в Петербурге получили представление от прокуратуры за уклонение от прохождения обязательной по закону процедуры обследования на доступность для инвалидов.