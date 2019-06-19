Три торговые организации и театр уклонились от проверки на доступность для инвалидов в Петербурге

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга по поступившей из районной администрации информации проверила соблюдение законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в отношении ряда организаций Приморского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка выявила нарушения в действиях ООО «Агроторг» (магазин «Перекресток»), НКП УК ТК «Круиз» (ТЦ «Круиз»), ООО «Строймет» (ТЦ «Стройдом»), а также АНО «Санкт-Петербургский театр "За Черной речкой"». Данные организации уклонились от прохождения обязательной по закону процедуры обследования на доступность для людей с ограниченными возможностями.

В адрес руководителей торговых организаций и театра внесено представление об устранении нарушений. Поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.