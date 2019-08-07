Лидеры фракций предложили расследовать вмешательство в российские выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил расследовать иностранное вмешательство во внутриполитическую жизнь России, в том числе в выборы в Мосгордуму. По его словам, необходимо определить, кто «крышует» вмешательство. «Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание и рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию. Это касается не только Москвы, теперь и городов-миллионников, и это уже имеет документальное подтверждение»,— сказал господин Зюганов (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов также заявлял о необходимости созвать внеочередное заседание по этому вопросу. О том, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может провести аналогичное заседание, заявлял и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы поддерживаем инициативу руководителей фракций о том, что необходимо детально разобраться в том, кто может стоять за массовыми беспорядками в Москве и попытками таким образом повлиять извне на ход избирательной кампании в нашей стране»,— сказал глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уточнил, что поводом парламентского расследования стало заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, примером иностранного вмешательства может быть публикация на сайте посольства США «карты с указанием мест сбора участников несанкционированной акции в Москве 3 августа». Госпожа Захарова сказала, что немецкий телеканал Deutsche Welle «открыто призвал к участию в несанкционированной акции».

Напомним, 3 августа в центре Москвы состоялась акция протеста. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Акция также проходила 27 июля, тогда задержали 1373 человека, по данным «ОВД-Инфо».

Очередной митинг, который на этот раз согласовала московская мэрия, пройдет 10 августа.

Причиной для протестов стало то, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам.

Как отреагировали власти на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».